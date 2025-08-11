El té que hay que tomar después de almuerzo: mejora la digestión y controla el apetito, según expertos

Una infusión sencilla puede mejorar el proceso digestivo y ayudar a perder peso si se incorpora de forma regular después del almuerzo.

Entre las distintas opciones naturales para acompañar una alimentación equilibrada, hay una bebida que destaca por sus propiedades digestivas y su capacidad para generar sensación de saciedad. Si la incorporás después del almuerzo, podrá ayudarte a controlar la ingesta calórica y a reducir molestias estomacales comunes tras una comida abundante.

Su sabor refrescante la convierte en una elección popular, pero su valor está en los beneficios que aporta al organismo. Contiene compuestos naturales que favorecen el funcionamiento intestinal y ayudan a que el cuerpo procese mejor las grasas. Esto contribuye a un mejor control del peso corporal de forma gradual y sostenida.

El té de menta es reconocido por su acción calmante sobre el sistema digestivo. Según el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) de Estados Unidos, sus aceites esenciales, especialmente el mentol, ayudan a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, favoreciendo el tránsito intestinal.

Su efecto refrescante puede reducir la sensación de hinchazón y ayuda a controlar el apetito. Estos beneficios, combinados con una dieta saludable y actividad física regular, pueden contribuir a la pérdida de peso de manera natural y sin medidas extremas.

¿Por qué hay que tomarlo después del almuerzo? Consumir té de menta después del almuerzo es una estrategia recomendada para potenciar sus efectos digestivos.