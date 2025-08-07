Los alimentos proteicos que ayudan en el descenso de peso y queman calorías, según expertos

Al intentar bajar de peso, muchas personas intentan pero no obtienen resultados duraderos y se frustran sin saber por qué. Lo que pocos consideran es que ciertos alimentos tienen un impacto mayor en el metabolismo y en la saciedad que otros. Elegir bien qué incluir en cada comida puede modificar el rumbo de cualquier plan alimentario .

Entre tantas opciones posibles a la hora de comer, hay una que los nutricionistas señalan como determinante. Se trata de un tipo de alimento que ayuda a mantenerte satisfecho por más tiempo, controla el apetito y mejora el funcionamiento del cuerpo. Esta elección puede ser el punto de cambio en un proceso de adelgazamiento saludable.

Elegir alimentos ricos en proteínas es una de las decisiones más eficaces para apoyar un descenso de peso sostenido . No se trata de dietas restrictivas sino de incorporar fuentes saludables como huevos , yogur natural, pescado , legumbres o carnes magras. Las proteínas prolongan la saciedad y requieren mayor gasto calórico para ser digeridas, lo que eleva el metabolismo .

Evitá el ayuno y no cuentes las calorías, porque con alimentos proteicos que sumes, podrás adelgazar saludablemente.

Una distribución adecuada incluye proteínas en cada comida , sin necesidad de suplementos ni excesos. Esta estrategia deberás combinarla con actividad física regular y consumo de verduras para optimizar resultados y mejorar la salud general sin caer en dietas extremas .

Cómo podés incorporar más proteínas sin transformar toda la dieta organizada

Incluir proteínas a tus platos tiene ventajas porque no exige cambiar todos los hábitos de manera tajante. Sino que podés incorporar pequeñas fuentes de proteína en cada comida.

En un desayuno , podés agregar huevos o yogur griego .

, podés agregar o . En un almuerzo , incorporá lentejas o pechuga de pollo.

, incorporá o pechuga de Y en una cena , el atún o garbanzos que también puede marcar la diferencia que buscás.

, el o que también puede marcar la diferencia que buscás. También, si sos irresistible a los snacks, en lugar de elegir galletas o alimentos ultraprocesados, podés optar por frutos secos, queso magro o hummus con bastones de zanahoria. Estos cambios ayudan a evitar picos de glucosa y mantienen la energía estable durante el día.

Además de ayudar a controlar el peso, esta elección alimentaria mejora la salud ósea, muscular y metabólica. No se trata de hacer una dieta proteica extrema sino de equilibrar cada plato para que el cuerpo reciba lo que necesita y funcione de forma más eficiente.

El aumento moderado de proteínas en la dieta diaria es una estrategia simple y poderosa para lograr un descenso de peso saludable. Solo deberás elegir alimentos equilibrados y mantener esa dieta en el tiempo, así podrás alcanzar una mejora sin recurrir a dietas extremas.