La fruta que ayuda a prevenir infartos y cuida la salud de tus arterias

Cada vez más estudios en el campo de la ciencia demuestran que algunos alimentos no solo nutren, sino que también pueden actuar como verdaderos aliados de la salud . En particular, ciertas variedades de fruta ofrecen compuestos que favorecen el sistema cardiovascular, ayudando a reducir riesgos graves como los infartos y la arteriosclerosis.

No tires las cáscaras de esta fruta: estos 5 usos caseros te van a sorprender

Uno de los principales factores que afectan la salud de las arterias es el proceso inflamatorio crónico y la acumulación de placas de colesterol. La ciencia ha identificado que ciertos alimentos , especialmente algunos tipos de fruta , contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a reducir estos procesos. Esto no solo mejora el flujo sanguíneo, sino que previene eventos cardiovasculares graves como los infartos de miocardio.

image La fruta es uno de los alimentos más estudiados por la ciencia para mejorar la salud.

Estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition y respaldados por el National Institutes of Health muestran que dietas ricas en frutas específicas disminuyen la rigidez arterial, la presión sanguínea y los niveles de colesterol LDL, conocido como el colesterol "malo". Esto refuerza la idea de que una buena alimentación puede tener un efecto directo sobre la salud del corazón.