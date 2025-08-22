Cuánto cuesta desayunar en el café de Maru Botana en Buenos Aires

Los precios de los desayunos en el café de Maru Botana en Buenos Aires varían según elección. Según esta guía de precios y consumo en comercios porteños, la carta combina propuestas clásicas , opciones fit y facturas artesanales , con valores que parten en $3.200 y superan los $22.000 en algunas elecciones.

Los desayunos clásicos parten de $9.600 , mientras que un croissant cuesta $10.100 . Las opciones más pedidas incluyen:

Un desayuno completo con bebida y plato ronda los $20.000 por persona . Para una pareja, el promedio puede trepar a $40.000 .

Entre los platos principales se destacan las tartas y strudels a $15.600 la porción . Los sándwiches más accesibles son el clásico de jamón y queso a $10.300 , mientras que el de salmón ahumado asciende a $21.000 .

En ensaladas gourmet, la Caesar con pollo cuesta $16.800, mientras que la de salmón ahumado alcanza los $22.300, convirtiéndose en la opción más cara de la categoría.

Veggie completo: $15.600

Jamón crudo: $16.800

Tuna sandwich: $17.100

Ensalada vegetariana: $17.500

Cafés, bebidas y dulces para acompañar

Un expresso arranca en $3.200, mientras que un capuccino grande se vende a $5.400. Los jugos exprimidos y limonadas rondan los $5.600 a $6.400. La copa de vino, de 375 cc, asciende a $8.500.

image

En la parte dulce, las porciones de torta como cheesecake, lemon pie o rogel tienen un precio único de $14.000. Los alfajores varían entre $4.000 y $5.000, y un muffin cuesta $4.900.

Con estas cifras, un café con torta promedio puede costar $18.000 por persona, mientras que una merienda más completa supera fácilmente los $25.000.

Sucursales de Maru Botana

Belgrano : 11 de septiembre 982.

Barrancas de Belgrano : 11 de septiembre 1772.

Belgrano R : Echeverría 3240.

Belgrano R Next Door : Echeverría 3230.

Retiro : Suipacha 1371.

La Aldea, Pilar: Colectora Panamericana Este Km 44.

Los locales abren todos los días, con horarios de 8 a 20.30, según la sucursal.