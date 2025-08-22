Cuánto cuesta desayunar en el café de Maru Botana en Buenos Aires

Los precios de los desayunos en el café de Maru Botana en Buenos Aires varían según elección. Según esta guía de precios y consumo en comercios porteños, la carta combina propuestas clásicas, opciones fit y facturas artesanales, con valores que parten en $3.200 y superan los $22.000 en algunas elecciones.
Desayunos y meriendas con precios altos
Los desayunos clásicos parten de $9.600, mientras que un croissant cuesta $10.100. Las opciones más pedidas incluyen:
Un desayuno completo con bebida y plato ronda los $20.000 por persona. Para una pareja, el promedio puede trepar a $40.000.
Platos, sandwiches y ensaladas gourmet
Entre los platos principales se destacan las tartas y strudels a $15.600 la porción. Los sándwiches más accesibles son el clásico de jamón y queso a $10.300, mientras que el de salmón ahumado asciende a $21.000.
En ensaladas gourmet, la Caesar con pollo cuesta $16.800, mientras que la de salmón ahumado alcanza los $22.300, convirtiéndose en la opción más cara de la categoría.
Cafés, bebidas y dulces para acompañar
Un expresso arranca en $3.200, mientras que un capuccino grande se vende a $5.400. Los jugos exprimidos y limonadas rondan los $5.600 a $6.400. La copa de vino, de 375 cc, asciende a $8.500.
En la parte dulce, las porciones de torta como cheesecake, lemon pie o rogel tienen un precio único de $14.000. Los alfajores varían entre $4.000 y $5.000, y un muffin cuesta $4.900.
Con estas cifras, un café con torta promedio puede costar $18.000 por persona, mientras que una merienda más completa supera fácilmente los $25.000.
Sucursales de Maru Botana
-
Belgrano: 11 de septiembre 982.
-
Barrancas de Belgrano: 11 de septiembre 1772.
-
Belgrano R: Echeverría 3240.
-
Belgrano R Next Door: Echeverría 3230.
-
Retiro: Suipacha 1371.
-
La Aldea, Pilar: Colectora Panamericana Este Km 44.
Los locales abren todos los días, con horarios de 8 a 20.30, según la sucursal.