Cuánto cuesta desayunar en el café de Maru Botana en Buenos Aires

Precios de desayunos. Valores actualizados del café de Maru Botana en Buenos Aires, con estimaciones promedio por persona y pareja.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los precios de los desayunos en el café de Maru Botana en Buenos Aires varían según elección. Según esta guía de precios y consumo en comercios porteños, la carta combina propuestas clásicas, opciones fit y facturas artesanales, con valores que parten en $3.200 y superan los $22.000 en algunas elecciones.

Desayunos y meriendas con precios altos

Los desayunos clásicos parten de $9.600, mientras que un croissant cuesta $10.100. Las opciones más pedidas incluyen:

  • Palta toast: $11.800

  • Yogurt con granola: $11.800

  • Scons de Maru: $11.500

  • Americano: $9.500

  • Plato de frutas: $10.100

Un desayuno completo con bebida y plato ronda los $20.000 por persona. Para una pareja, el promedio puede trepar a $40.000.

image

Platos, sandwiches y ensaladas gourmet

Entre los platos principales se destacan las tartas y strudels a $15.600 la porción. Los sándwiches más accesibles son el clásico de jamón y queso a $10.300, mientras que el de salmón ahumado asciende a $21.000.

En ensaladas gourmet, la Caesar con pollo cuesta $16.800, mientras que la de salmón ahumado alcanza los $22.300, convirtiéndose en la opción más cara de la categoría.

  • Veggie completo: $15.600

  • Jamón crudo: $16.800

  • Tuna sandwich: $17.100

  • Ensalada vegetariana: $17.500

Cafés, bebidas y dulces para acompañar

Un expresso arranca en $3.200, mientras que un capuccino grande se vende a $5.400. Los jugos exprimidos y limonadas rondan los $5.600 a $6.400. La copa de vino, de 375 cc, asciende a $8.500.

image

En la parte dulce, las porciones de torta como cheesecake, lemon pie o rogel tienen un precio único de $14.000. Los alfajores varían entre $4.000 y $5.000, y un muffin cuesta $4.900.

Con estas cifras, un café con torta promedio puede costar $18.000 por persona, mientras que una merienda más completa supera fácilmente los $25.000.

Sucursales de Maru Botana

  • Belgrano: 11 de septiembre 982.

  • Barrancas de Belgrano: 11 de septiembre 1772.

  • Belgrano R: Echeverría 3240.

  • Belgrano R Next Door: Echeverría 3230.

  • Retiro: Suipacha 1371.

  • La Aldea, Pilar: Colectora Panamericana Este Km 44.

Los locales abren todos los días, con horarios de 8 a 20.30, según la sucursal.

