Sábado sin agua en el Gran Mendoza por caudalímetro y apertura del dique Potrerillos: las zonas afectadas

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que el próximo sábado 30 de agosto se realizarán maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos .

La fecha fue coordinada con Aguas Mendocinas (Aysam) para optimizar tiempos de intervención y reducir el impacto en los usuarios , ya que la empresa aprovechará la jornada para avanzar con obras de modernización en el sistema de distribución.

En paralelo, Aysam instalará un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos, y ejecutará trabajos preparatorios para la futura colocación de otros dos caudalímetros en la planta potabilizadora Luján II .

Las tareas comenzarán a las 3.30 de la madrugada del sábado y demandarán un corte programado de agua potable en distintas zonas del Área Metropolitana de Mendoza .

Según informó la empresa, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva entre 24 y 48 horas después de los trabajos , por lo que se recomienda a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias durante todo el fin de semana.

Trabajos previstos

En Potrerillos : instalación de un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. El operativo comenzará a las 5 de la mañana .

En Luján II: se realizarán maniobras previas a la futura colocación de dos caudalímetros sobre acueductos de 450 y 500 mm. Estos trabajos se iniciarán a las 3.30 de la madrugada.

Según AYSAM, los trabajos fueron consensuados y planificados para reducir el tiempo del corte y evitar complicaciones en escuelas y reparticiones públicas.

Zonas afectadas por el corte el corte de agua en Mendoza

Desde las 3.30 h del sábado y durante unas 12 horas, se interrumpirá el servicio en los siguientes sectores del Área Metropolitana:

Ciudad de Mendoza : La Favorita

Godoy Cruz : de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

El servicio se irá restableciendo en forma paulatina entre 24 y 48 horas después de finalizadas las obras, por lo que se prevé que recién a partir del domingo por la noche se normalice el suministro.

Recomendaciones para los usuarios

AYSAM solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante el fin de semana. Entre las medidas sugeridas:

Mantener una reserva mínima de 2 litros de agua embotellada por persona .

Utilizar con moderación el agua del tanque domiciliario.

Regular la presión en canillas.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines.

Controlar pérdidas en canillas e inodoros.

Recordar que está prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora.

Inversión en caudalímetros

Los nuevos equipos forman parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, que contempla una inversión superior a USD 5,1 millones.

Con la instalación de este nuevo caudalímetro en Potrerillos —y los dos próximos en Luján II—, la inversión totalizada supera los USD 250.000. Ya se encuentran operativos otros 9 caudalímetros en distintos puntos del sistema: 2 en el establecimiento Benegas, 3 en Alto Godoy, 1 en Plaza Cioppo de Luján y 3 en Godoy Cruz.

Según informó la empresa, estas obras buscan modernizar y automatizar la red de distribución de agua potable, mejorando la calidad del servicio para más de 1,1 millones de mendocinos.