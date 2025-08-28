28 de agosto de 2025 - 21:23

Decomisaron 60 kilos de carne en mal estado en un comercio en Las Heras

La mercadería no cumplía con la cadena de frío ni contaba con rotulación. El operativo fue parte del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Los Andes | Redacción Policiales
En el marco de un nuevo operativo realizado en el departamento de Las Heras, la Policía Rural decomisó 60 kilos de carne que no cumplían con las condiciones necesarias para su comercialización.

La intervención tuvo lugar en un comercio ubicado en la intersección de las calles Independencia y Lisandro Moyano, y fue llevada adelante en coordinación con el Municipio local y el área de Bromatología.

Durante la inspección, los efectivos constataron que los productos cárnicos estaban almacenados en un freezer fuera de la cadena de frío y sin la rotulación obligatoria que acreditara su origen. Por estas irregularidades, la carne fue considerada no apta para el consumo y se procedió a su inmediato decomiso.

El procedimiento se realizó bajo las directivas del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 2, en el marco del Plan Integral Estratégico contra el Abigeato. En tanto, el dueño del local quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción al artículo 201° del Código Penal, que contempla delitos contra la salud pública.

