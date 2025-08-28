La mercadería no cumplía con la cadena de frío ni contaba con rotulación. El operativo fue parte del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Decomisaron 60 kilos de carne en mal estado en un comercio en Las Heras

En el marco de un nuevo operativo realizado en el departamento de Las Heras, la Policía Rural decomisó 60 kilos de carne que no cumplían con las condiciones necesarias para su comercialización.

La intervención tuvo lugar en un comercio ubicado en la intersección de las calles Independencia y Lisandro Moyano, y fue llevada adelante en coordinación con el Municipio local y el área de Bromatología.

Durante la inspección, los efectivos constataron que los productos cárnicos estaban almacenados en un freezer fuera de la cadena de frío y sin la rotulación obligatoria que acreditara su origen. Por estas irregularidades, la carne fue considerada no apta para el consumo y se procedió a su inmediato decomiso.