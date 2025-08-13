Rivadavia: secuestraron más de 170 kilos de carne en mal estado y hay un detenido

Las autoridades constataron que la totalidad de los productos cárnicos almacenados no cumplía con las condiciones sanitarias mínimas.

Rivadavia: secuestraron más de 170 kilos de carne en mal estado y detuvieron a un hombre

En un operativo conjunto realizado en el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía de Mendoza y personal de Bromatología de la Municipalidad de Rivadavia secuestraron más de 170 kilos de carne en condiciones irregulares.

El procedimiento culminó con la aprehensión de una persona y el decomiso de diversos elementos utilizados para la venta y manipulación de alimentos.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Martín García, donde efectivos de la Unidad Investigativa de Rivadavia-Junín, junto a la Policía Rural y los inspectores municipales, constataron que la totalidad de los productos cárnicos almacenados no cumplía con las condiciones sanitarias mínimas, siendo considerados no aptos para el consumo humano.

Además de los alimentos, se incautaron balanzas, cuchillos, máquinas, una cámara de frío y un teléfono celular, elementos presuntamente vinculados a la actividad clandestina.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el responsable del lugar fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 13. También se ordenó el secuestro del celular, mientras que el personal de Bromatología labró las actas correspondientes para el decomiso y la posterior desnaturalización de los productos incautados.

Este procedimiento se enmarca en las acciones preventivas que buscan combatir el abigeato y garantizar la seguridad alimentaria en la región.