Habló con Aconcagua Radio el sacerdote que criticó la acumulación de autos siniestrados en Rivadavia

El padre Daniel Caballero, referente social y religioso de Rivadavia , se convirtió en noticia luego de que un breve video suyo en redes sociales lograra visibilizar un problema de años: la acumulación de autos siniestrados y secuestrados en la vía pública. La grabación, que mostraba una cuadra completa cubierta de vehículos chocados, desató un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad para retirar las unidades no solo en ese departamento, sino también en otras localidades de la provincia.

“Me animé a subirlo porque me encontré con un familiar de una víctima que murió en un accidente, y ese auto estaba ahí. Se me corrió un escalofrío por la espalda y dije: ya está, que alguien se haga cargo”, relató el sacerdote a Aconcagua Radio . Según explicó, no fue un impulso improvisado: antes había tomado fotos y filmado en otras oportunidades, pero las borraba por temor a generar críticas o tensiones con las autoridades.

El padre Daniel señaló que el problema no es solo estético. “Son un riesgo: muchos tienen combustible y podrían explotar si alguien tira una colilla de cigarrillo. Además, generan dolor en las familias que ven el vehículo donde murió un ser querido y hasta morbo en quienes pasan a sacarle fotos”, advirtió. También remarcó que, en este caso, la ubicación de los autos —frente a una clínica, un registro civil, un juzgado y una comisaría— complicaba el tránsito de ambulancias y el estacionamiento de vecinos y familiares de pacientes.

Como propuesta concreta, sugirió que esos espacios se reserven para vehículos de personas con discapacidad, motos, bicicletas o para uso institucional, evitando que vuelvan a ser depósitos improvisados. “No es fácil porque las playas oficiales se han incendiado o están saturadas, pero celebro que las autoridades se estén ocupando”, afirmó.

El sacerdote reconoció que recibió algunas críticas por “meterse” en el tema, pero destacó que la gran mayoría de los comentarios fueron de apoyo. “Vivimos una época de mucha agresividad en redes, pero el 99,9% de las respuestas fueron positivas y agradecidas”, dijo.

Más allá de esta denuncia puntual, el padre Daniel mantiene un intenso trabajo social en los barrios más vulnerables de Rivadavia, donde el avance de la pobreza y la indigencia se profundizó tras la pandemia. “Acá tenés dos caminos: criticar porque todo está mal o hacer algo. Yo prefiero hacer lío, como dice el Papa Francisco”, aseguró.

Con un equipo de voluntarios, organiza repartos de alimentos —como las 2.500 raciones que sirvieron recientemente en la parroquia— y actividades específicas para grupos en situación crítica. Entre ellas, destacó el “Día del Bebé” en el distrito de Santa María, destinado a más de 250 madres embarazadas o con hijos en etapa de lactancia, muchas sin recursos para adquirir pañales o leche especial. El evento cuenta con el apoyo de una fundación de Manhattan que, tras recibir una carta del cura, decidió apadrinar el trabajo local.

El padre Daniel subrayó que su labor es abierta y sin distinción de credos. “Para darle un guiso caliente a un chico no hay que mezclar religión ni política. Trabajamos con quien quiera ayudar, incluso gente que no tiene fe”, indicó. En ese sentido, destacó la articulación con iglesias evangélicas, fundaciones, entidades como CONIN y organismos como bomberos voluntarios, para abordar problemáticas como violencia de género, adicciones o desnutrición infantil.

También hizo un llamado a las instituciones y a la política para “dejar de lado el narcisismo y aprender a trabajar en red”. Según explicó, en muchos casos todavía prevalece la lógica de “llevar agua para su molino” en lugar de sumarse a las iniciativas que otros ya realizan. “Si otra institución está haciendo algo contra las adicciones, ayudemos. No armemos otra más para competir. Se construye trabajando juntos, con diálogo y empatía”, sostuvo.

“Yo no lo hago por política, pero creo que la política es fundamental si hay buenas decisiones. Hay intendentes más empáticos, con mayor diálogo hacia las instituciones, y otros más verticalistas. El trabajo social no puede depender del ego de nadie”, concluyó.

