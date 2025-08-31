La sorpresa del domingo: nieva en el Gran Mendoza

Minutos antes de las 12 del mediodía comenzaron reportarse los primeros copos de nieve en varios departamentos de la provincia.

La sorpresa del domingo: comenzó nevar en el llano mendocino. La Plaza Independencia. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes.

Aunque no estaba pronosticado nevadas en el llano, este domingo cerca del mediodía comenzó a caer agua nieve y nieve en varios departamentos del Gran Mendoza.

Comenzó a nevar en el llano Los copos de nieve sorprendieron en este frío día a los vecinos de Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

La nieve sorprendió a varios departamentos del Gran Mendoza



Además, se reportan nevadas en alta montaña y en parte del Valle de Uco, mientras que en… pic.twitter.com/BBjA0ZKs3j — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 31, 2025 Además, se reportan nevadas en alta montaña y en parte del Valle de Uco, mientras que en el resto de los departamentos de Mendoza las precipitaciones se mantienen en forma de lluvia.

Nieve . lluvia . mendoza . parque Las postales con nieve en Ciudad. Ramiro Gómez Las bajas temperaturas favorecieron que la lluvia se transformara en nieve en distintos puntos del Gran Mendoza. Según el pronóstico oficial, este domingo se presentará “mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur y precipitaciones durante la mañana”.

La temperatura máxima esperada es de 12°C, mientras que la mínima se ubicará en 6°C