31 de agosto de 2025 - 12:15

La sorpresa del domingo: nieva en el Gran Mendoza

Minutos antes de las 12 del mediodía comenzaron reportarse los primeros copos de nieve en varios departamentos de la provincia.

La sorpresa del domingo: comenzó nevar en el llano mendocino. La Plaza Independencia. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes.&nbsp;

La sorpresa del domingo: comenzó nevar en el llano mendocino. La Plaza Independencia. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Aunque no estaba pronosticado nevadas en el llano, este domingo cerca del mediodía comenzó a caer agua nieve y nieve en varios departamentos del Gran Mendoza.

Leé además

Tormenta de Santa Rosa: corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve.

Tormenta de Santa Rosa: corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve

Por Redacción Sociedad
La tormenta de Santa Rosa dejó casi mil incidentes en Mendoza y más de 750 personas asistidas.

La tormenta de Santa Rosa dejó casi mil incidentes en Mendoza y más de 750 personas asistidas

Por Redacción Sociedad
Embed

Además, se reportan nevadas en alta montaña y en parte del Valle de Uco, mientras que en el resto de los departamentos de Mendoza las precipitaciones se mantienen en forma de lluvia.

Nieve . lluvia . mendoza . parque
Las postales con nieve en Ciudad.&nbsp;

Las postales con nieve en Ciudad.

Las bajas temperaturas favorecieron que la lluvia se transformara en nieve en distintos puntos del Gran Mendoza. Según el pronóstico oficial, este domingo se presentará “mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur y precipitaciones durante la mañana”.

La temperatura máxima esperada es de 12°C, mientras que la mínima se ubicará en 6°C

Nieva en el Gran Mendoza
Lujan ahora. La nieve sorprendió a todos.

Lujan ahora. La nieve sorprendió a todos.

Corte total en Ruta 7

Por las intensas precipitaciones níveas, lluvias y bancos de niebla Vialidad Nacional decidió el corte total de Ruta 7. Según el comunicado se dispuso la interrupción total del tránsito desde la ciudad de Mendoza hasta Uspallata.

Desde el organismo buscan evitar accidentes hasta permitir que las máquinas de Vialidad Nacional y Provincial puedan trabajar en la zona una vez que mejore el temporal.

Nieva en el Gran Mendoza
Lujan ahora. La nieve sorprendió a todos.

Lujan ahora. La nieve sorprendió a todos.

Los cortes

  • Ruta 7 y Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.
  • Ruta 7 y Provincial 82, a la altura de Blanco Encalada.
  • Ruta 7, km 1143, en inmediaciones del Cementerio de Uspallata.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1962138093584064806&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno habilita que prepagas y obras sociales limiten coberturas: en planes cerrados, sólo médicos de cartilla pueden prescribir remedios y tratamientos. (Foto ilustrativa)

Hay 20 % más de juicios por la resolución que limita prescripciones médicas por fuera de cartilla

Por Valeria Caselles
Alerta naranja por lluvias y vientos en Mendoza.

Lluvias, vientos y caída de la temperatura en Mendoza: en qué zonas afectará hoy la "alerta naranja"

Por Redacción Sociedad
Ayrton Peyrille llegó a Mendoza para liderar la programaciónmusical y visual de la fuente de la plaza central de Mendoza, con 350 luces.

Entrenador de fuentes: el joven que pone a danzar a las aguas de la plaza Independencia

Por Victoria Asmat
Participación electoral: qué dicen las proyecciones y cuál es el desafío de los partidos para sus campañas

Elecciones 2025: consultores y partidos advierten que la participación podría caer a un piso histórico en Mendoza

Por Jorge Yori