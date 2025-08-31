La sorpresa del domingo: nieva en el Gran Mendoza

Aunque no estaba pronosticado nevadas en el llano, este domingo cerca del mediodía comenzó a caer agua nieve y nieve en varios departamentos del Gran Mendoza.
Minutos antes de las 12 del mediodía comenzaron reportarse los primeros copos de nieve en varios departamentos de la provincia.
Los copos de nieve sorprendieron en este frío día a los vecinos de Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras, Guaymallén y Lavalle.
Además, se reportan nevadas en alta montaña y en parte del Valle de Uco, mientras que en el resto de los departamentos de Mendoza las precipitaciones se mantienen en forma de lluvia.
Las bajas temperaturas favorecieron que la lluvia se transformara en nieve en distintos puntos del Gran Mendoza. Según el pronóstico oficial, este domingo se presentará “mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur y precipitaciones durante la mañana”.
La temperatura máxima esperada es de 12°C, mientras que la mínima se ubicará en 6°C
Por las intensas precipitaciones níveas, lluvias y bancos de niebla Vialidad Nacional decidió el corte total de Ruta 7. Según el comunicado se dispuso la interrupción total del tránsito desde la ciudad de Mendoza hasta Uspallata.
Desde el organismo buscan evitar accidentes hasta permitir que las máquinas de Vialidad Nacional y Provincial puedan trabajar en la zona una vez que mejore el temporal.