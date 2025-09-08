No es vinagre: la solución que elimina el mal olor y las bacterias de la bacha de la cocina

Luego de usar la pileta o bacha de la cocina aparece un olor nauseabundo provocado por las bacterias que suele ser un problema recurrente en muchos hogares . Existen diferentes productos y químicos que logran desaparecer los problemas pero en pocos días vuelven. Sin embargo, hay un producto de uso diario que puede resolverlo de forma eficaz y rápida sin esfuerzo.

Si bien no es un desinfectante exclusivo para la cocina, tampoco se trata de un costoso limpiador industrial . Es una solución que se guarda en el baño y que puede ayudar con un paso sencillo a combatir los malos olores producidos por las bacterias.

Antes de popularizarse para la higiene bucal , el enjuague fue utilizado como antiséptico quirúrgico en hospitales por sus propiedades desinfectantes .

Este producto ofrece una solución complementaria a la limpieza tradicional pero es la solución más efectiva ante las bacterias.

Esa simple acción elimina en pocos minutos los olores desde la raíz porque atacan la proliferación bacteriana. Según la American Dental Association , este tipo de enjuagues están diseñados para reducir microorganismos en la boca, lo que explica por qué resultan tan efectivos también en el desagüe.

Existen algunos consejos para aplicar esta solución

Para que enjuague bucal haga efecto en la limpieza de la bacha no hace falta una gran cantidad.

Tirá 50 ml de enjuague directamente en el desagüe y dejá actuar por al menos 15 minutos antes de enjuagar con agua caliente. De esta manera tan simple lográs un efecto desinfectante completo y un aroma fresco que permanece durante horas.

Para alejar de manera definitiva el mal olor podés repetirlo una o dos veces por semana según el uso de la cocina. Aunque para potenciar el efecto, es posible combinarlo con un poco de bicarbonato de sodio, lo que ayuda a arrastrar los restos de grasa que suelen quedar adheridos en las cañerías.

bacha de la cocina Este producto ofrece una solución complementaria a la limpieza tradicional pero es la solución más efectiva ante las bacterias. WEB

Esta idea explica que los compuestos presentes en los enjuagues bucales son capaces de reducir la carga bacteriana en diferentes superficies. Es una opción alternativa del producto como herramienta de limpieza más allá del cuidado dental.