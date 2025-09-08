4 ejercicios simples que bajan la inflamación y alivianan el cuerpo luego del fin de semana

Existen ejercicios suaves que luego de días de permitidos en la comida mejoran la circulación, reducen la hinchazón y recuperan la energía corporal.

Después de un fin de semana de descanso y con comidas abundantes, el cuerpo puede sentirse pesado. Los dolores de cabeza, la inflamación que no se va y la retención de líquidos son señales habituales, pero existen ejercicios simples que favorecen la recuperación. No requieren esfuerzo extremo ni equipamiento, solo constancia.

Algunos movimientos suaves permiten que el cuerpo se siente más liviano y con menos tensión acumulada. Lo recomendable es que puedas realizarlos en un espacio tranquilo, dedicando pocos minutos a la respiración y a la movilidad. Estos ejercicios también aportan beneficios en la postura, lo que contribuye a reducir molestias musculares.

Postura de piernas contra la pared Esta opción consiste en recostarse boca arriba y elevar las piernas en ángulo recto apoyadas en una pared durante 10 a 15 minutos. Este ejercicio es para reduzca la pesadez en las piernas y disminuya la hinchazón.

Estiramiento del gato y la vaca Una postura de yoga es otra técnica útil. Alternar la curvatura y extensión de la columna mejora la flexibilidad, activa la circulación y ayuda a descomprimir la zona lumbar. Para que esta postura haga efecto, deberás practicarlo de manera lenta durante 1 a 2 minutos.

Puente de glúteos Elevá las caderas desde el suelo con la espalda apoyada. Eso activa la zona abdominal y favorece la circulación en la parte baja del cuerpo. Practicalo de 10 a 12 repeticiones para un efecto desinflamatorio inmediato.

Torsión suave en el suelo Para este ejercicio deberás recostarte boca arriba y girar ambas piernas hacia un costado mientras los brazos permanecen extendidos. De esta forma relajás la zona abdominal y estimulás el sistema digestivo, lo que ayuda a eliminar la sensación de pesadez.

Cómo integrar estos movimientos diariamente para potenciar sus beneficios Los especialistas en medicina deportiva de la Clínica Mayo resaltan que los estiramientos de baja intensidad ayudan a prevenir la inflamación crónica. La clave de que esto funcione está en la regularidad. Por eso, no es necesario dedicar largas sesiones de entrenamiento, sino que con unos minutos de forma consciente pueden integrarse varias veces por semana. Para eso deberás combinar la postura de piernas elevadas con estiramientos como el gato y la vaca, así el cuerpo encuentra un equilibrio entre relajación y activación. Además, es recomendable que acompañes estas prácticas con una respiración profunda y pausada. Esta opción favorece la oxigenación y ayuda a disminuir la tensión. Por último, no debés evitar las caminatas breves durante el día. Con esta serie se potencian los efectos, ya que el movimiento suave evita la acumulación de líquidos y contribuye a una mejor digestión.

