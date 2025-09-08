La tortilla de papas sin huevos que sorprende por su sabor y textura

Esta opción de recetas saludables revoluciona la comida casera: pocos ingredientes y mucho sabor, ideal para quienes cuidan su nutrición.

La clásica tortilla de papas es un plato que nunca falla, pero en esta versión sorprendente se logra un resultado perfecto sin usar huevos. Para quienes buscan recetas alternativas o necesitan adaptar su dieta, esta opción se convierte en una aliada rápida, económica y deliciosa.

En Argentina, donde la comida casera ocupa un lugar central en la mesa, cada innovación que respeta los sabores tradicionales genera curiosidad. Esta tortilla sin huevos mantiene la textura esponjosa y el sabor característico, pero con un giro distinto que también aporta beneficios a la nutrición.

Ingredientes Para preparar esta tortilla especial solo vas a necesitar:

4 papas medianas.

1 cebolla (opcional, pero muy recomendada).

3 cucharadas de harina de garbanzo.

½ vaso de agua.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

Estos pocos ingredientes son suficientes para lograr una receta sorprendente. La harina de garbanzo funciona como sustituto del huevo y, además, suma proteínas y fibra que mejoran la nutrición de la preparación.

Paso a paso Pelá y cortá las papas en rodajas finas.

Cocinalas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas.

Si usás cebolla, añadila para darle más sabor.

En un bowl, mezclá la harina de garbanzo con el agua hasta lograr una mezcla homogénea.

Incorporá las papas y la cebolla a esta mezcla, condimentá con sal y pimienta.

Llevá todo a la sartén caliente, cociná a fuego medio y luego dalo vuelta con cuidado. El resultado es una tortilla dorada, sabrosa y con una textura que no tiene nada que envidiar a la versión clásica. image Tortilla sin huevos, una de las recetas más innovadoras en comida, ingredientes, nutrición. Esta preparación se suma a la lista de recetas que podés repetir todas las semanas. No solo es versátil, sino que demuestra que con pocos ingredientes podés lograr una comida completa, sabrosa y que respeta la nutrición. Una opción ideal para quienes buscan comer rico, sano y en pocos minutos.