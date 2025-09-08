La tortilla de papas sin huevos que sorprende por su sabor y textura

La clásica tortilla de papas es un plato que nunca falla, pero en esta versión sorprendente se logra un resultado perfecto sin usar huevos. Para quienes buscan recetas alternativas o necesitan adaptar su dieta, esta opción se convierte en una aliada rápida, económica y deliciosa.
En Argentina, donde la comida casera ocupa un lugar central en la mesa, cada innovación que respeta los sabores tradicionales genera curiosidad. Esta tortilla sin huevos mantiene la textura esponjosa y el sabor característico, pero con un giro distinto que también aporta beneficios a la nutrición.
image
Tortilla sin huevos, una de las recetas más innovadoras en comida, ingredientes, nutrición.
Ingredientes
Para preparar esta tortilla especial solo vas a necesitar:
Estos pocos ingredientes son suficientes para lograr una receta sorprendente. La harina de garbanzo funciona como sustituto del huevo y, además, suma proteínas y fibra que mejoran la nutrición de la preparación.
Paso a paso
-
Pelá y cortá las papas en rodajas finas.
-
Cocinalas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas.
-
Si usás cebolla, añadila para darle más sabor.
-
En un bowl, mezclá la harina de garbanzo con el agua hasta lograr una mezcla homogénea.
-
Incorporá las papas y la cebolla a esta mezcla, condimentá con sal y pimienta.
-
Llevá todo a la sartén caliente, cociná a fuego medio y luego dalo vuelta con cuidado.
El resultado es una tortilla dorada, sabrosa y con una textura que no tiene nada que envidiar a la versión clásica.
image
Tortilla sin huevos, una de las recetas más innovadoras en comida, ingredientes, nutrición.
Esta preparación se suma a la lista de recetas que podés repetir todas las semanas. No solo es versátil, sino que demuestra que con pocos ingredientes podés lograr una comida completa, sabrosa y que respeta la nutrición. Una opción ideal para quienes buscan comer rico, sano y en pocos minutos.