Recetas. Un clásico del Medio Oriente que se volvió popular en todo el mundo por su versatilidad y facilidad para acompañar comidas.

El pan pita es uno de los panes más tradicionales de la cocina del Medio Oriente. Su origen se remonta a miles de años y se popularizó por su forma práctica: al cocinarse a alta temperatura, el pan se infla y forma un bolsillo en su interior que permite rellenarlo con distintos ingredientes.

En Argentina se volvió cada vez más común en platos como shawarma, falafel o sandwiches livianos. Lo interesante es que su receta es sorprendentemente simple: con pocos ingredientes básicos se puede lograr un pan suave, liviano y flexible para acompañar muchas comidas.

Qué es el pan pita casero la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2) Los 5 ingredientes para preparar pan pita en casa Para una versión sencilla que funciona muy bien en casa, solo necesitás ingredientes básicos de cualquier cocina.

Ingredientes (para 6 panes pita):

500 g de harina de trigo

300 ml de agua tibia

1 cucharadita de levadura seca

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva Estos cinco ingredientes son suficientes para obtener un pan esponjoso y con el característico bolsillo interior.