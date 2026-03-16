16 de marzo de 2026 - 10:35

Qué es el pan pita casero: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Recetas. Un clásico del Medio Oriente que se volvió popular en todo el mundo por su versatilidad y facilidad para acompañar comidas.

Qué es el pan pita casero la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (3)
Por Andrés Aguilera

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En Argentina se volvió cada vez más común en platos como shawarma, falafel o sandwiches livianos. Lo interesante es que su receta es sorprendentemente simple: con pocos ingredientes básicos se puede lograr un pan suave, liviano y flexible para acompañar muchas comidas.

Qué es el pan pita casero la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2)

Los 5 ingredientes para preparar pan pita en casa

Para una versión sencilla que funciona muy bien en casa, solo necesitás ingredientes básicos de cualquier cocina.

Ingredientes (para 6 panes pita):

  • 500 g de harina de trigo

  • 300 ml de agua tibia

  • 1 cucharadita de levadura seca

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharada de aceite de oliva

Estos cinco ingredientes son suficientes para obtener un pan esponjoso y con el característico bolsillo interior.

Qué es el pan pita casero la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (1)

Paso a paso para hacer pan pita perfecto

  • Activar la levadura: en un bowl pequeño mezclar el agua tibia con la levadura y dejar reposar 5 minutos hasta que empiece a espumar.

  • Formar la masa: colocar la harina en un bowl grande, agregar la sal, el aceite de oliva y la mezcla de levadura. Mezclar hasta formar una masa.

  • Amasar: trabajar la masa sobre una mesada durante 8 a 10 minutos hasta que quede lisa y elástica.

  • Dejar levar: colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar unos 45 minutos hasta que duplique su tamaño.

  • Formar los panes: dividir la masa en 6 bollos y estirarlos en discos de unos 15 cm.

  • Cocinar: colocar los discos en una sartén muy caliente o en horno fuerte durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que el pan se infle.

Cuando se enfrían ligeramente, los panes pueden abrirse por la mitad para rellenarlos con carne, verduras, hummus o lo que prefieras. Es una receta simple, económica y muy útil para tener un pan casero diferente en cualquier comida.

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