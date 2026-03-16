Qué es el pan pita casero: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

En Argentina se volvió cada vez más común en platos como shawarma, falafel o sandwiches livianos. Lo interesante es que su receta es sorprendentemente simple: con pocos ingredientes básicos se puede lograr un pan suave, liviano y flexible para acompañar muchas comidas.
Los 5 ingredientes para preparar pan pita en casa
Para una versión sencilla que funciona muy bien en casa, solo necesitás ingredientes básicos de cualquier cocina.
Ingredientes (para 6 panes pita):
500 g de harina de trigo
300 ml de agua tibia
1 cucharadita de levadura seca
1 cucharadita de sal
1 cucharada de aceite de oliva
Estos cinco ingredientes son suficientes para obtener un pan esponjoso y con el característico bolsillo interior.
Paso a paso para hacer pan pita perfecto
Activar la levadura: en un bowl pequeño mezclar el agua tibia con la levadura y dejar reposar 5 minutos hasta que empiece a espumar.
Formar la masa: colocar la harina en un bowl grande, agregar la sal, el aceite de oliva y la mezcla de levadura. Mezclar hasta formar una masa.
Amasar: trabajar la masa sobre una mesada durante 8 a 10 minutos hasta que quede lisa y elástica.
Dejar levar: colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar unos 45 minutos hasta que duplique su tamaño.
Formar los panes: dividir la masa en 6 bollos y estirarlos en discos de unos 15 cm.
Cocinar: colocar los discos en una sartén muy caliente o en horno fuerte durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que el pan se infle.
Cuando se enfrían ligeramente, los panes pueden abrirse por la mitad para rellenarlos con carne, verduras, hummus o lo que prefieras. Es una receta simple, económica y muy útil para tener un pan casero diferente en cualquier comida.