30 de abril de 2026 - 19:35

Por qué la gamuza está dejando de utilizarse en la limpieza y cuál es la alternativa más saludable

Cada vez más personas dejan de usar la clásica gamuza en la limpieza porque detrás de su textura suave puede esconderse un problema mayor para el medio ambiente.

En la limpieza cotidiana, es indispensable optar por opciones que no generen residuos invisibles.

En la limpieza cotidiana, es indispensable optar por opciones que no generen residuos invisibles.

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Por Lucas Vasquez

Aunque es la solución más cercana para la limpieza suave de los muebles de madera, la realidad actual es muy distinta. La mayoría de los paños que se venden como “gamuza” ya no provienen de cuero, sino de materiales sintéticos diseñados para imitar su tacto. Esto no solo modifica su rendimiento, sino también su impacto en el ambiente y la salud.

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Lo más llamativo es que este detalle pasa desapercibido para la mayoría. Y mientras se siguen usando a diario, pequeñas partículas invisibles podrían estar acumulándose sin que nadie lo note.

reemplazo de la gamuza
Con el tiempo, los residuos pueden acumularse en superficies o liberarse en el aire.

Con el tiempo, los residuos pueden acumularse en superficies o liberarse en el aire.

Qué contienen los paños de gamuza y por qué generan preocupación

Lejos de su origen tradicional, las gamuzas actuales suelen estar fabricadas con distintos tipos de plásticos. Entre los más comunes aparecen el alcohol polivinílico (PVA), el poliuretano (PU) y combinaciones de poliéster con poliamida, especialmente en las versiones tipo microfibra.

Estos materiales fueron elegidos por su capacidad de absorber líquidos y no dejar marcas. Sin embargo, tienen un punto débil, según Science Direct: con el uso, el roce y los lavados, liberan fragmentos microscópicos de microplásticos. Estas partículas, menores a 5 milímetros, pueden terminar en el agua y el ambiente sin posibilidad de degradarse fácilmente.

Identificar si un paño contiene estos compuestos no es complicado, aunque pocas personas lo hacen. Revisar la etiqueta es clave: si aparecen términos como “microfibra”, “poliéster”, “sintético” o “poliamida”, se trata de materiales plásticos. También hay señales prácticas, como el endurecimiento del paño al secarse, algo típico en las gamuzas sintéticas.

reemplazo de la gamuza
A veces, la alternativa más efectiva también es la más simple.

A veces, la alternativa más efectiva también es la más simple.

Cuáles son las alternativas naturales que pueden reemplazarlas

Frente a este escenario, comenzaron a ganar protagonismo opciones más simples y sostenibles. Los paños de fibras naturales ofrecen un rendimiento similar (e incluso superior en algunos casos) sin liberar residuos plásticos.

  • El lino, por ejemplo, se destaca por su capacidad de absorber líquidos rápidamente y dejar superficies brillantes sin pelusas. Es especialmente útil para limpiar vidrios o espejos, donde el acabado sin marcas es clave.
  • El algodón, en su versión más pura y sin mezclas sintéticas, también es una alternativa efectiva. Telas de buena calidad o incluso prendas recicladas pueden cumplir esta función sin inconvenientes. Su suavidad lo hace ideal para superficies delicadas.
  • Por otro lado, materiales como el bambú o el cáñamo están ganando terreno por sus propiedades naturales. El bambú tiene una gran capacidad de absorción y antibacterianos, mientras que el cáñamo se caracteriza por su resistencia, lo que lo vuelve útil para tareas más exigentes.
reemplazo de la gamuza

La gamuza, tal como es, puede seguir utilizándose, pero su composición sintética almacena una fuente constante de microplásticos, un detalle que hay que tener en cuenta para no afectar poco a poco el medio ambiente.

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