13 de marzo de 2026 - 09:45

Ni dieta ni suplementos: las 3 recetas caseras que aportan todos los nutrientes clave

Según especialistas en nutrición, estas recetas saludables con alimentación equilibrada combinan ingredientes naturales para sumar vitaminas, proteínas y energía.

Cocina
Por Ignacio Alvarado

Cada vez más especialistas en nutrición coinciden en que no hace falta recurrir a suplementos costosos ni seguir dietas extremas para lograr una alimentación saludable. Muchas veces, la clave está en volver a las recetas caseras y combinar ingredientes naturales que aporten proteínas, fibra, vitaminas y grasas saludables en un mismo plato.

Leé además

Este postre es súper rendidor y muy rico por su mezcla de sabores.

Torta de manzana y caramelo: una receta súper facil y muy rendidora
Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Fideos caseros con solo tres ingredientes: una receta sin harina y muy saludable

Dentro de una alimentación equilibrada, lo importante es sumar variedad. Las recetas saludables que combinan vegetales, proteínas y cereales integrales pueden cubrir gran parte de los nutrientes que el cuerpo necesita a diario. Por eso, cada vez más nutricionistas recomiendan priorizar platos simples con ingredientes reales antes que productos procesados.

En este contexto, existen algunas recetas caseras que se destacan por su aporte nutricional completo. Con ingredientes naturales y una preparación sencilla, es posible lograr una alimentación rica, variada y llena de beneficios para el organismo.

Bowl de lentejas, verduras y huevo

Entre las recetas saludables más completas aparece este bowl nutritivo, ideal para una alimentación equilibrada. Combina proteínas vegetales, fibra y vitaminas en una sola preparación con ingredientes naturales.

Ingredientes (2 porciones):

  • 1 taza de lentejas cocidas

  • 1 zanahoria rallada

  • ½ palta

  • 2 huevos

  • 1 puñado de espinaca

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal y pimienta

    image

Paso a paso:

En un bowl colocá las lentejas cocidas, sumá la zanahoria, la espinaca y la palta. Cociná los huevos a la plancha o hervidos y agregalos encima. Terminá con aceite de oliva, sal y pimienta. Estas recetas son ideales para una alimentación completa gracias a la combinación de ingredientes naturales ricos en proteínas, hierro y grasas saludables.

Tortilla de espinaca y queso

Otra de las recetas saludables más elegidas dentro de la alimentación casera es la tortilla de espinaca. Es simple, nutritiva y se prepara con ingredientes naturales fáciles de conseguir.

Ingredientes (2 porciones):

  • 3 huevos

  • 1 taza de espinaca fresca picada

  • 50 g de queso

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal y pimienta

    image

Paso a paso:

Batí los huevos en un bowl, sumá la espinaca y el queso en cubos. Calentá una sartén con aceite y cociná la mezcla hasta que esté firme. Estas recetas aportan proteínas, calcio y hierro, fundamentales para mantener una alimentación equilibrada con ingredientes naturales.

Ensalada completa de quinoa y verduras

La quinoa se convirtió en protagonista de muchas recetas saludables por su gran aporte nutricional. Dentro de una alimentación variada, combina muy bien con distintos ingredientes naturales.

Ingredientes (2 porciones):

  • 1 taza de quinoa cocida

  • ½ pepino

  • 1 tomate

  • ½ palta

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Jugo de ½ limón

  • Sal

Paso a paso:

En un bowl mezclá la quinoa cocida con el tomate y el pepino en cubos. Sumá la palta y condimentá con aceite de oliva, limón y sal. Estas recetas aportan proteínas completas, fibra y minerales, claves para una alimentación saludable basada en ingredientes naturales.

Estas recetas saludables demuestran que una buena alimentación no depende de suplementos ni dietas restrictivas. Con ingredientes naturales y combinaciones inteligentes, es posible cubrir gran parte de los nutrientes que el cuerpo necesita cada día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estas empanadas son ideales para darle a tu día un sabor diferente.

Empanadas de humita: la versión más sencilla de la receta tradicional

torta de ricota con masa crocante: la receta casera que se hace con ingredientes basicos

Torta de ricota con masa crocante: la receta casera que se hace con ingredientes básicos

tene lista la cena en 10 minutos: 5 recetas faciles, livianas y sin harinas para cocinar en casa

Tené lista la cena en 10 minutos: 5 recetas fáciles, livianas y sin harinas para cocinar en casa

Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Con estos dos ingredientes y sin harina: el mejor bizcochuelo rápido y sin horno