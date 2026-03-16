Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y económicas para hacer del 16 a al 20 de marzo

Pensar qué cocinar al mediodía todos los días puede convertirse en una pequeña complicación de la rutina. Lo cierto es que con algunos ingredientes simples que casi siempre están en la heladera o la alacena, es posible preparar recetas caseras, ricas y económicas en pocos minutos.
No hace falta comprar productos especiales ni pasar horas en la cocina para comer bien. Muchas recetas tradicionales argentinas nacieron justamente de esa lógica: aprovechar lo que hay en casa y transformarlo en un plato rendidor. Huevos, arroz, verduras o una lata de atún pueden convertirse en almuerzos completos si se combinan de manera simple.
Además, cuando se trata de recetas económicas, la clave está en elegir ingredientes versátiles y fáciles de conseguir en cualquier supermercado o verdulería. Con un poco de organización, incluso se pueden preparar porciones de más y guardar para otro día.