Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y económicas para hacer del 16 a al 20 de marzo

Cinco recetas que te permiten organizar los almuerzos de la semana sin gastar de más ni pasar demasiado tiempo en la cocina.

Pensar qué cocinar al mediodía todos los días puede convertirse en una pequeña complicación de la rutina. Lo cierto es que con algunos ingredientes simples que casi siempre están en la heladera o la alacena, es posible preparar recetas caseras, ricas y económicas en pocos minutos.

No hace falta comprar productos especiales ni pasar horas en la cocina para comer bien. Muchas recetas tradicionales argentinas nacieron justamente de esa lógica: aprovechar lo que hay en casa y transformarlo en un plato rendidor. Huevos, arroz, verduras o una lata de atún pueden convertirse en almuerzos completos si se combinan de manera simple.

Además, cuando se trata de recetas económicas, la clave está en elegir ingredientes versátiles y fáciles de conseguir en cualquier supermercado o verdulería. Con un poco de organización, incluso se pueden preparar porciones de más y guardar para otro día.

Cinco ideas de almuerzos fáciles para resolver la semana 1. Arroz cremoso con verduras Ingredientes

1 taza de arroz

1 zanahoria

1/2 cebolla

1/2 morrón

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de manteca o aceite

Sal y pimienta Paso a paso

Cociná el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Escurrilo y reservá. En una sartén salteá la cebolla, el morrón y la zanahoria rallada con un poco de manteca o aceite. Cuando las verduras estén blandas, agregá el arroz cocido. Mezclá bien, sumá el queso rallado y revolvé unos segundos hasta que se integre. Condimentá con sal y pimienta antes de servir. arroz cremoso 2. Tortilla de papa rápida Ingredientes 2 papas medianas

3 huevos

1/4 de cebolla

Sal y pimienta

Aceite Paso a paso Pelá las papas y cortalas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido. En una sartén con aceite salteá la cebolla picada y agregá las papas. Cociná hasta que estén tiernas. Batí los huevos en un bowl con sal y pimienta. Agregá las papas cocidas, mezclá y volcá la preparación en la sartén. Cociná de un lado, da vuelta la tortilla y dorá del otro. tortilla de papa y 3. Ensalada completa de lentejas Ingredientes 2 tazas de lentejas cocidas

1 tomate grande

1 huevo duro

1/4 de cebolla

Aceite y vinagre

Sal y pimienta Paso a paso Colocá las lentejas cocidas en un bowl. Agregá el tomate cortado en cubos, la cebolla bien picada y el huevo duro trozado. Condimentá con aceite, vinagre, sal y pimienta. Mezclá bien y serví. También queda muy rica fría. ensalada 4. Fideos salteados con huevo Ingredientes 200 g de fideos (los que tengas en casa)

2 huevos

1 cebolla de verdeo

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta Paso a paso Cociná los fideos en agua con sal según las indicaciones del paquete y escurrilos. En una sartén grande calentá el aceite y salteá la cebolla de verdeo picada. Agregá los fideos y mezclá. Batí los huevos, volcálos sobre los fideos y revolvé unos minutos hasta que se cocinen. fideos salteados 5. Zapallitos salteados con queso Ingredientes 2 zapallitos

1/2 cebolla

80 g de queso cremoso

Sal, pimienta y orégano

Aceite de oliva Paso a paso Cortá los zapallitos en cubos pequeños. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva salteá la cebolla picada durante unos minutos. Sumá los zapallitos y cociná hasta que estén tiernos. Agregá el queso cremoso en cubitos y mezclá hasta que se derrita. Condimentá con sal, pimienta y un poco de orégano. zapallitos