16 de marzo de 2026 - 14:36

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y económicas para hacer del 16 a al 20 de marzo

Cinco recetas que te permiten organizar los almuerzos de la semana sin gastar de más ni pasar demasiado tiempo en la cocina.

arroz cremoso de verduras
Por Daniela Leiva

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No hace falta comprar productos especiales ni pasar horas en la cocina para comer bien. Muchas recetas tradicionales argentinas nacieron justamente de esa lógica: aprovechar lo que hay en casa y transformarlo en un plato rendidor. Huevos, arroz, verduras o una lata de atún pueden convertirse en almuerzos completos si se combinan de manera simple.

Además, cuando se trata de recetas económicas, la clave está en elegir ingredientes versátiles y fáciles de conseguir en cualquier supermercado o verdulería. Con un poco de organización, incluso se pueden preparar porciones de más y guardar para otro día.

Cinco ideas de almuerzos fáciles para resolver la semana

1. Arroz cremoso con verduras

Ingredientes

  • 1 taza de arroz
  • 1 zanahoria
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 morrón
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cociná el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Escurrilo y reservá.
  2. En una sartén salteá la cebolla, el morrón y la zanahoria rallada con un poco de manteca o aceite.
  3. Cuando las verduras estén blandas, agregá el arroz cocido.
  4. Mezclá bien, sumá el queso rallado y revolvé unos segundos hasta que se integre. Condimentá con sal y pimienta antes de servir.
    arroz cremoso

2. Tortilla de papa rápida

Ingredientes

  • 2 papas medianas
  • 3 huevos
  • 1/4 de cebolla
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Pelá las papas y cortalas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido.
  2. En una sartén con aceite salteá la cebolla picada y agregá las papas. Cociná hasta que estén tiernas.
  3. Batí los huevos en un bowl con sal y pimienta.
  4. Agregá las papas cocidas, mezclá y volcá la preparación en la sartén.
  5. Cociná de un lado, da vuelta la tortilla y dorá del otro.
    tortilla de papa y

3. Ensalada completa de lentejas

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas
  • 1 tomate grande
  • 1 huevo duro
  • 1/4 de cebolla
  • Aceite y vinagre
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Colocá las lentejas cocidas en un bowl.
  2. Agregá el tomate cortado en cubos, la cebolla bien picada y el huevo duro trozado.
  3. Condimentá con aceite, vinagre, sal y pimienta. Mezclá bien y serví. También queda muy rica fría.
    ensalada

4. Fideos salteados con huevo

Ingredientes

  • 200 g de fideos (los que tengas en casa)
  • 2 huevos
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cociná los fideos en agua con sal según las indicaciones del paquete y escurrilos.
  2. En una sartén grande calentá el aceite y salteá la cebolla de verdeo picada. Agregá los fideos y mezclá.
  3. Batí los huevos, volcálos sobre los fideos y revolvé unos minutos hasta que se cocinen.
    fideos salteados

5. Zapallitos salteados con queso

Ingredientes

  • 2 zapallitos
  • 1/2 cebolla
  • 80 g de queso cremoso
  • Sal, pimienta y orégano
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  1. Cortá los zapallitos en cubos pequeños.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva salteá la cebolla picada durante unos minutos.
  3. Sumá los zapallitos y cociná hasta que estén tiernos.
  4. Agregá el queso cremoso en cubitos y mezclá hasta que se derrita. Condimentá con sal, pimienta y un poco de orégano.
    zapallitos
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