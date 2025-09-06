6 de septiembre de 2025 - 09:26

Cómo hacer la receta de las gomitas caseras para que se vean como las originales

Con esta receta, tendrás gomitas frescas a tu gusto en muy poco tiempo y con el mismo sabor de siempre.

Por Alejo Zanabria

Si este fin de semana te gustaría disfrutar de unas deliciosas gomitas pero comprarlas es complicado, con esta sencilla receta casera, podrás preparar estas golosinas frescas y personalizadas con el sabor que más te guste. No necesitas ser un experto en cocina.

Ingredientes:

  • 1 sobre de gelatina de cualquier sabor.
  • 12 láminas de gelatina sin sabor.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 250 mililitros de agua.

Paso a paso para hacer estas golosinas

  1. Comienza colocando las láminas de gelatina sin sabor en un bol con agua fría. Déjalas hidratarse durante unos minutos hasta que estén completamente blandas. Luego, escúrrelas para eliminar el exceso de agua.
  2. En una cacerola, vierte el agua y caliéntala a fuego medio. Añade la gelatina de sabor y el azúcar, removiendo constantemente para que se disuelvan por completo. Cuando la mezcla esté homogénea, agrega las láminas de gelatina sin sabor previamente hidratadas y continúa mezclando hasta que todo esté bien integrado.
  3. Una vez que la mezcla esté lista, retírala del fuego y vierte con cuidado en los moldes de silicona o cubeteras de hielo. Puedes usar diferentes formas y tamaños para crear gomitas más divertidas. Deja reposar a temperatura ambiente hasta que las gomitas se enfríen un poco y llévalas al freezer por al menos dos horas.
  4. Después de que las gomitas se hayan enfriado y endurecido, desmóldalas cuida dosamente y estarán listas para disfrutar. Puedes almacenarlas en un recipiente hermético para que se mantengan frescas.
La mejor parte de hacer gomitas caseras es que puedes experimentar con diferentes sabores y formas. Si quieres añadir un toque extra, puedes espolvorearlas con azúcar una vez desmoldadas para darles una textura crujiente en el exterior.

