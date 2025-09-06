Cómo hacer la receta de las gomitas caseras para que se vean como las originales

Comienza colocando las láminas de gelatina sin sabor en un bol con agua fría. Déjalas hidratarse durante unos minutos hasta que estén completamente blandas. Luego, escúrrelas para eliminar el exceso de agua.

En una cacerola, vierte el agua y caliéntala a fuego medio. Añade la gelatina de sabor y el azúcar, removiendo constantemente para que se disuelvan por completo. Cuando la mezcla esté homogénea, agrega las láminas de gelatina sin sabor previamente hidratadas y continúa mezclando hasta que todo esté bien integrado.

Una vez que la mezcla esté lista, retírala del fuego y vierte con cuidado en los moldes de silicona o cubeteras de hielo. Puedes usar diferentes formas y tamaños para crear gomitas más divertidas. Deja reposar a temperatura ambiente hasta que las gomitas se enfríen un poco y llévalas al freezer por al menos dos horas.