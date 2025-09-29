Receta liviana para la semana: pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas en solo 3 pasos

En medio de la rutina se hace difícil preparar recetas. Por eso, existe una práctica y saludable para esos días donde cada minuto cuenta. La combinación de pollo, limón y hierbas aromáticas logran un equilibrio perfecto entre simpleza y sabor. Esta receta se hace en poco tiempo y lleva algunos ingredientes adicionales fáciles de conseguir.
El secreto de este plato no está en largas cocciones, sino en aprovechar la frescura del limón, el aroma de las hierbas y la suavidad de una buena pechuga de pollo. Todo se complementa con aceite de oliva y vino blanco para dar un toque liviano y con mucho sabor, ideal para sorprender en cualquier comida.
receta de pechugas de pollo
Esta receta es muy simple de hacer. Tiene la acidez justa, el aroma perfecto y la jugosidad ideal.
WEB
Ingredientes y paso a paso de las pechugas al limón con hierbas
- 3 pechugas de pollo.
- 2 limones.
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 100 ml de vino blanco.
- Una pizca de sal y pimienta negra.
- Hierbas provenzales a gusto.
La base principal de esta receta son las tres pechugas de pollo que deben estar limpias y sin piel para lograr una textura más ligera. Pero el sabor principal proviene del jugo de dos limones frescos, que aportan acidez y frescura. Para realzar los aromas, se suman hierbas frescas como una mezcla provenzal a gusto, que puede incluir tomillo, romero, orégano y albahaca.
Paso a paso
- La preparación comienza marinando el pollo en jugo de limón, aceite de oliva y hierbas durante al menos 30 minutos.
- Luego, debemos dorar las pechugas en una sartén caliente y añadir el vino blanco para combinar sabor, permitiendo que la carne absorba los aromas.
- Finalmente, hay que dejar cocinar a fuego bajo hasta que el pollo esté tierno.
¿Qué guarniciones son ideales para acompañar el pollo?
- Para que este plato sea completo, podemos acompañarlo con guarniciones livianas como ensaladas frescas, verduras grilladas o arroz integral.
- Estas opciones son perfectas para mantener un equilibrio entre lo saludable y lo sabroso, evitando excesos de grasas o frituras.
- El limón es un ingrediente adecuado para realzar el sabor del pollo sin recurrir a salsas pesadas ni cremosas.
- Además, un tip importante es que el pollo debemos comerlo caliente y bañado con su propio jugo de cocción. Esto, además de aportar sabor, asegura una textura jugosa y agradable.
- Para intensificar el perfil aromático, se puede añadir rodajas de limón a la sartén durante la cocción o decorar el plato con hierbas frescas recién picadas.
La receta de pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas es una opción ideal para la semana porque combina sencillez, frescura y nutrición en un solo plato. Su preparación no demanda mucho tiempo y aprovecha ingredientes que se encuentran fácilmente.