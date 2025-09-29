Receta liviana para la semana: pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas en solo 3 pasos

Una receta sabrosa pero liviana ideal para realizar entre semana. Lleva pocos ingredientes que combinan frescura y cítrico.

En medio de la rutina se hace difícil preparar recetas. Por eso, existe una práctica y saludable para esos días donde cada minuto cuenta. La combinación de pollo, limón y hierbas aromáticas logran un equilibrio perfecto entre simpleza y sabor. Esta receta se hace en poco tiempo y lleva algunos ingredientes adicionales fáciles de conseguir.

El secreto de este plato no está en largas cocciones, sino en aprovechar la frescura del limón, el aroma de las hierbas y la suavidad de una buena pechuga de pollo. Todo se complementa con aceite de oliva y vino blanco para dar un toque liviano y con mucho sabor, ideal para sorprender en cualquier comida.

3 pechugas de pollo .

. 2 limones .

. 100 ml de aceite de oliva virgen extra.

virgen extra. 100 ml de vino blanco .

. Una pizca de sal y pimienta negra .

y . Hierbas provenzales a gusto.

La base principal de esta receta son las tres pechugas de pollo que deben estar limpias y sin piel para lograr una textura más ligera. Pero el sabor principal proviene del jugo de dos limones frescos, que aportan acidez y frescura. Para realzar los aromas, se suman hierbas frescas como una mezcla provenzal a gusto, que puede incluir tomillo, romero, orégano y albahaca.

Paso a paso La preparación comienza marinando el pollo en jugo de limón, aceite de oliva y hierbas durante al menos 30 minutos. Luego, debemos dorar las pechugas en una sartén caliente y añadir el vino blanco para combinar sabor, permitiendo que la carne absorba los aromas. Finalmente, hay que dejar cocinar a fuego bajo hasta que el pollo esté tierno.

¿Qué guarniciones son ideales para acompañar el pollo? Para que este plato sea completo, podemos acompañarlo con guarniciones livianas como ensaladas frescas , verduras grilladas o arroz integral .

, o . Estas opciones son perfectas para mantener un equilibrio entre lo saludable y lo sabroso , evitando excesos de grasas o frituras.

entre lo y lo , evitando excesos de grasas o frituras. El limón es un ingrediente adecuado para realzar el sabor del pollo sin recurrir a salsas pesadas ni cremosas.

es un ingrediente adecuado para realzar el del pollo sin recurrir a pesadas ni cremosas. Además, un tip importante es que el pollo debemos comerlo caliente y bañado con su propio jugo de cocción. Esto, además de aportar sabor, asegura una textura jugosa y agradable .

Para intensificar el perfil aromático, se puede añadir rodajas de limón a la sartén durante la cocción o decorar el plato con hierbas frescas recién picadas. La receta de pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas es una opción ideal para la semana porque combina sencillez, frescura y nutrición en un solo plato. Su preparación no demanda mucho tiempo y aprovecha ingredientes que se encuentran fácilmente.