Cómo hacer una receta keto de rollitos de primavera con solo 4 ingredientes

Los rollitos de primavera suelen asociarse a recetas con harina de trigo y frituras poco compatibles con dietas bajas en carbohidratos . Sin embargo, la cocina keto permite adaptar este clásico sin resignar sabor ni crocancia. Con harina de almendra y coco se logra una masa liviana que puede ser acompañada con rellenos frescos y variados .

Esta receta casera incorpora algunos ingredientes simples de combinar, para lograr una masa firme y crocante . El relleno puede personalizarse con carne de cerdo , repollo o zanahoria según la preferencia de cada persona. Finalmente hay que freírlas en aceite de oliva para obtener una versión más saludable del plato original.

La masa es la base principal de esta receta cetogénica y marca la diferencia frente a la versión tradicional. Para elaborarla se necesitan:

La clave de esta receta está en los ingredientes de la masa y en un relleno que se adapta a cada gusto.

Tanto la harina de almendras como la harina de coco combinadas reducen drásticamente la cantidad de carbohidratos y aportan fibras saludables.

Una vez mezcladas, debemos agregar un huevo y 25 gramos de agua para obtener una textura moldeable que puede estirarse con un palote sobre una superficie ligeramente enharinada con harina de almendra. Lo importante es lograr una masa delgada pero resistente para que soporte el relleno sin romperse durante la fritura. Una vez estirada hay que cortar rectángulos del tamaño deseado y colocarlos en un paño húmedo para evitar que se sequen antes de armar los rollitos.

Esta técnica sencilla permite preparar varias piezas a la vez sin que pierdan flexibilidad. De esta manera se obtiene una base ideal para luego envolver los ingredientes seleccionados y darles la clásica forma cilíndrica.

receta rollitos primavera La clave de esta receta está en los ingredientes de la masa y en un relleno que se adapta a cada gusto. WEB

El relleno ofrece diferentes variedades y su cocción debe ser saludable

El relleno de estos rollitos ofrece múltiples variantes siempre que se respeten los pasos de una dieta cetogénica.

Una opción tradicional incluye carne de cerdo salteada con repollo y zanahoria rallada en pequeñas cantidades.

salteada con y en pequeñas cantidades. Aunque también podemos utilizar vegetales como champiñones o zapallitos para mantener la frescura y sumar nutrientes. Lo clave es evitar salsas con azúcares añadidos que comprometan el perfil keto de la receta.

Una vez elegido el relleno y finalmente armados, debemos freírlos en aceite de oliva caliente. Este tipo de aceite aporta grasas saludables y otorga un dorado uniforme a la superficie.

Como toque final y de manera opcional es importante reducir aún más la absorción de grasa. Por eso podemos colocarlos sobre papel absorbente apenas salgan de la sartén. De este modo se consigue un plato crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una carga reducida de carbohidratos.