Cómo hacer un pan de zanahoria sin gluten: receta en solo 3 pasos y sin horno

Existen recetas simples y saludables. Una de ellas es el pan sin gluten , que además de ser nutritivo ofrece la ventaja de hacerse en muy poco tiempo. Entre las opciones más buscadas aparece esta receta que parece extraña por lo simple y que además no necesita horno para lograr un buen resultado.

Budín de pan en licuadora: una receta de solo 4 pasos

Receta sin gluten: cómo hacer una pizza en sartén en pocos minutos y con 5 ingredientes

Este pan resulta esponjoso y con un sabor delicado que se obtiene en cuestión de minutos utilizando pocos ingredientes . La combinación lleva zanahorias, harina de garbanzo y huevos, entre otras cosas y se transforma en una masa ligera y práctica que resulta ideal para acompañar cualquier comida . Lo más curioso es su sencillez.

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible.

La base de este pan sin gluten son las zanahorias que aportan humedad natural y un sabor levemente dulce que equilibra la preparación. Junto a ellas, el otro ingrediente principal son los huevos que ayudan a dar estructura y esponjosidad al resultado final.

La harina de garbanzo es quien reemplaza a la de trigo . Suma proteínas vegetales y una textura consistente sin necesidad de utilizar harinas con gluten.

Para que la masa crezca y conserve su forma se utiliza polvo de hornear (o levadura química) en una pequeña cantidad.

El aceite de oliva es esencial porque incorpora suavidad y un toque saludable mientras que el orégano y la sal realzan el sabor casero de cada porción.

Finalmente, las semillas de sésamo blancas y negras son quienes decoran la superficie y aportan un contraste visual atractivo además de minerales y grasas saludables.

pan de zanahoria Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible. WEB

En solo 3 pasos tendrás listo el pan de zanahoria en el microondas

Comenzá triturando las zanahorias previamente troceadas junto con los huevos, la harina de garbanzo, la levadura, la sal y el orégano hasta lograr una mezcla homogénea. Este paso es esencial para que la masa no presente grumos y conserve una textura uniforme que facilite la cocción en el microondas. Luego, engrasá un molde apto para microondas con un poco de aceite de oliva para evitar que el pan se pegue. Derramá la mezcla y espolvoreá por encima las semillas de sésamo que además de decorar añaden un toque crujiente. Llevá el molde a máxima potencia entre 4 y 5 minutos hasta que el pan esté completamente hecho comprobando con un palillo. Finalmente dejá templar unos minutos para poder desmoldar con facilidad. El pan puede servirse solo o rellenarse con los ingredientes preferidos como verduras frescas, quesos sin gluten o carnes frías.

pan de zanahoria Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible. WEB

El pan de zanahoria sin gluten en solo tres pasos demuestra que la cocina saludable no tiene por qué ser complicada. Con ingredientes simples y un microondas podés elaborar un pan esponjoso que acompaña cualquier comida y se adapta a distintos gustos.