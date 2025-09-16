Dieta para bajar de peso: cómo hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Cuando llega la hora del almuerzo y estás buscando comer saludable, la mayoría de las veces uno cae en la típica ensalada que, aunque es fresca y deliciosa, puede aburrir si se repite el mismo menú todos los días. Por eso, una gran opción es la tarta de zapallitos sin masa, un plato liviano y saciante.
Este plato es perfecto para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al sabor y lo mejor de esta receta es que no lleva harina: la mezcla de huevos y vegetales actúa como base, reemplazando la clásica masa de tarta.
Eso la convierte en una alternativa mucho más liviana y baja en calorías, pero igual de práctica. Además, se puede comer caliente o fría, lo que la hace ideal para llevar en la vianda del trabajo o para tener lista en la heladera y resolver una comida sin complicaciones.
Tortilla de zapallitos zucchini.
Tarta sin masa de zapallitos zucchini.
Los zapallitos, protagonistas de esta preparación, son una excelente fuente de agua y fibra, aportan pocas calorías y ayudan a la digestión. Combinados con huevo y un poco de queso, resultan en un almuerzo completo, nutritivo y con la cuota justa de proteínas y sabor.
Esta tarta sin masa es una receta práctica, económica y muy rendidora. Se puede disfrutar sola, con una ensalada fresca al lado o incluso como guarnición de una carne magra. Una opción perfecta para quienes buscan bajar de peso, pero quieren seguir comiendo rico y variado.