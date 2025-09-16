Dieta para bajar de peso: cómo hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Esta tarta sin masa es una receta práctica, económica y muy rendidora, una opción para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al sabor.

Cuando llega la hora del almuerzo y estás buscando comer saludable, la mayoría de las veces uno cae en la típica ensalada que, aunque es fresca y deliciosa, puede aburrir si se repite el mismo menú todos los días. Por eso, una gran opción es la tarta de zapallitos sin masa, un plato liviano y saciante.

Este plato es perfecto para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al sabor y lo mejor de esta receta es que no lleva harina: la mezcla de huevos y vegetales actúa como base, reemplazando la clásica masa de tarta.

Eso la convierte en una alternativa mucho más liviana y baja en calorías, pero igual de práctica. Además, se puede comer caliente o fría, lo que la hace ideal para llevar en la vianda del trabajo o para tener lista en la heladera y resolver una comida sin complicaciones.

Tortilla de zapallitos zucchini. Tarta sin masa de zapallitos zucchini. Los zapallitos, protagonistas de esta preparación, son una excelente fuente de agua y fibra, aportan pocas calorías y ayudan a la digestión. Combinados con huevo y un poco de queso, resultan en un almuerzo completo, nutritivo y con la cuota justa de proteínas y sabor.

Esta tarta sin masa es una receta práctica, económica y muy rendidora. Se puede disfrutar sola, con una ensalada fresca al lado o incluso como guarnición de una carne magra. Una opción perfecta para quienes buscan bajar de peso, pero quieren seguir comiendo rico y variado.

Ingredientes para 4 porciones de tarta de zapallitos 4 zapallitos medianos

4 huevos

1 cebolla chica

50 g de queso rallado (puede ser reggianito, pategrás o el que tengas en casa)

1 chorrito de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional un toque de orégano o perejil fresco picado para darle más sabor zucchini El paso a paso para preparar la tarta Lavá bien los zapallitos y cortalos en cubos o láminas pequeñas. Picá la cebolla bien fina. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogá la cebolla hasta que quede transparente. Agregá los zapallitos y cociná unos minutos hasta que pierdan un poco de agua. Retirá del fuego y dejá entibiar. En un bowl, batí los huevos con sal, pimienta y, si querés, orégano o perejil. Sumá al bowl los zapallitos y la cebolla ya cocidos, mezclando bien. Añadí el queso rallado y volvé a integrar todo. Colocá la mezcla en una fuente para horno ligeramente aceitada. Llevá al horno precalentado a 180 °C y cociná entre 30 y 35 minutos, hasta que la superficie esté firme y doradita. Sacá, dejá reposar unos minutos y serví.