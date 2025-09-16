16 de septiembre de 2025 - 17:46

Cómo eliminar pulgas y garrapatas con solo 2 ingredientes que tenemos siempre en la cocina

Un truco casero de 2 ingredientes sorprende porque puede combatir parásitos molestos en el hogar que reemplazan a los químicos agresivos.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Las mascotas circulan por distintos lugares de casa y mantenerla libre de pulgas y garrapatas es complicado. Existen insecticidas y tratamientos que a veces son riesgosos para la salud. Sin embargo, con dos ingredientes comunes que siempre vemos en la cocina se pueden alejar bichos de cualquier superficie. Su practicidad no afecta a ningún ambiente ya que son naturales.

Esta mezcla, afortunadamente no representa ningún riesgo en mascotas si se mantiene fuera de su alcance directo.

Ambos ingredientes se utilizan de forma separada. Uno es efectivo hasta en la ropa y el otro se prepara mediante una infusión. Es por eso que estos repelentes naturales incomodan a estos parásitos. El resultado es una especie de truco simple para proteger alfombras, muebles y espacios frecuentados por mascotas, sin necesidad de usar químicos fuertes.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

El limón y la manzanilla alejan las pulgas y garrapatas dentro de casa

Limón

  • El limón, por su fuerte aroma cítrico se destaca por sus propiedades repelentes. Al cortar varias rodajas y frotarlas sobre alfombras, sillones o mantas ayuda a espantar pulgas y garrapatas.
  • Además, otra alternativa efectiva es la preparación de una infusión con rodajas de limón hervidas en agua. Solo hay que dejarlas enfriar y luego pulverizar con un atomizador en zonas estratégicas de la casa.

Este tipo de mezclas resultan sencillas y seguras para aplicar en espacios donde suelen permanecer las mascotas.

Manzanilla

  • La manzanilla es otro insecticida natural. Esta hierba se ha utilizado históricamente como un calmante natural pero también como repelente de insectos pequeños.
  • Para que tenga un efecto al instante, hay que hervir flores de manzanilla en agua durante unos minutos. Eso genera una infusión que, una vez colada y enfriada, puede aplicarse con un paño o pulverizador en superficies y rincones.
  • De hecho, esta idea cumple una doble función, porque además de repeler, ayuda a limpiar las zonas donde suelen alojarse los parásitos y arácnidos.

Cabe aclarar que son dos métodos distintos pero pueden complementarse con al menos una hora de diferencia para que la primera prueba surja efecto. La combinación de ambos ingredientes no solo evita la presencia de pulgas y garrapatas, sino que también aporta un aroma fresco al hogar.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Existen otros consejos y cuidados prácticos para mejorar su efectividad

Estos remedios caseros son útiles para diferentes zonas del hogar y no en mascotas. Por eso, para potenciar los resultados de este remedio casero, es importante aplicar el preparado con constancia.

  • Debemos pulverizar la infusión de limón o manzanilla al menos dos veces por semana en alfombras, sillones y camas de mascotas.
  • También es recomendable aspirar con frecuencia para eliminar posibles huevos o larvas que permanecen ocultos en la tela.
  • Un paño humedecido en manzanilla es otro consejo útil. Sirve para limpiar esquinas y grietas del piso, ya que son lugares donde estas plagas suelen esconderse.
  • En el caso de las rodajas de limón, podemos colocarlas en puntos clave de la casa y que sirvan como medida de prevención.

Desde la Agencia de Protección Ambiental aclaran que estas medidas naturales tienen una acción limitada en comparación con insecticidas químicos, pero su principal ventaja es la seguridad y la ausencia de toxicidad.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Eliminar pulgas y garrapatas de manera natural es posible utilizando estos dos ingredientes sencillos de manera correcta. El limón y la manzanilla son una especie de repelente accesibles que, aplicados con frecuencia, ayudan a reducir la presencia de estas plagas sin riesgos para el hogar.

