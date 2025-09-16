Cómo eliminar pulgas y garrapatas con solo 2 ingredientes que tenemos siempre en la cocina

Las mascotas circulan por distintos lugares de casa y mantenerla libre de pulgas y garrapatas es complicado. Existen insecticidas y tratamientos que a veces son riesgosos para la salud . Sin embargo, con dos ingredientes comunes que siempre vemos en la cocina se pueden alejar bichos de cualquier superficie. Su practicidad no afecta a ningún ambiente ya que son naturales.

Mezclar vinagre y detergente en casa: por qué se recomienda y para qué sirve esta fórmula

Ambos ingredientes se utilizan de forma separada. Uno es efectivo hasta en la ropa y el otro se prepara mediante una infusión . Es por eso que estos repelentes naturales incomodan a estos parásitos . El resultado es una especie de truco simple para proteger alfombras , muebles y espacios frecuentados por mascotas, sin necesidad de usar químicos fuertes.

Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta.

Este tipo de mezclas resultan sencillas y seguras para aplicar en espacios donde suelen permanecer las mascotas.

Cabe aclarar que son dos métodos distintos pero pueden complementarse con al menos una hora de diferencia para que la primera prueba surja efecto. La combinación de ambos ingredientes no solo evita la presencia de pulgas y garrapatas, sino que también aporta un aroma fresco al hogar.

pulgas y garrapatas Estos ingredientes son útiles en temporadas cálidas, cuando la aparición masiva de estos bichos aumenta. WEB

Existen otros consejos y cuidados prácticos para mejorar su efectividad

Estos remedios caseros son útiles para diferentes zonas del hogar y no en mascotas. Por eso, para potenciar los resultados de este remedio casero, es importante aplicar el preparado con constancia.

Debemos pulverizar la infusión de limón o manzanilla al menos dos veces por semana en alfombras, sillones y camas de mascotas.

la infusión de limón o manzanilla al menos en alfombras, sillones y camas de mascotas. También es recomendable aspirar con frecuencia para eliminar posibles huevos o larvas que permanecen ocultos en la tela.

con frecuencia para eliminar posibles o que permanecen ocultos en la tela. Un paño humedecido en manzanilla es otro consejo útil. Sirve para limpiar esquinas y grietas del piso, ya que son lugares donde estas plagas suelen esconderse.

en manzanilla es otro consejo útil. Sirve para limpiar y del piso, ya que son lugares donde estas plagas suelen esconderse. En el caso de las rodajas de limón, podemos colocarlas en puntos clave de la casa y que sirvan como medida de prevención.

Desde la Agencia de Protección Ambiental aclaran que estas medidas naturales tienen una acción limitada en comparación con insecticidas químicos, pero su principal ventaja es la seguridad y la ausencia de toxicidad.

Eliminar pulgas y garrapatas de manera natural es posible utilizando estos dos ingredientes sencillos de manera correcta. El limón y la manzanilla son una especie de repelente accesibles que, aplicados con frecuencia, ayudan a reducir la presencia de estas plagas sin riesgos para el hogar.