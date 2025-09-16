Listos en 5 minutos: estos panqueques proteicos son ideales para un desayuno delicioso

Los panqueques son parte de la mesa argentina, tanto en la merienda como en un buen postre . Tradicionalmente, se cocinan en sartén, pero existe una alternativa que ahorra tiempo: el microondas. En apenas cinco minutos y con insumos comunes se logra un resultado esponjoso, según recetas fáciles adaptadas a la cocina moderna .

Estos ingredientes básicos permiten un panqueque rápido, ideal para quienes buscan practicidad en la cocina diaria.

Retirar con cuidado y acompañar con dulce de leche, chocolate, frutas o mermeladas.

Engrasar un recipiente apto para microondas y verter la preparación formando un círculo parejo.

Sumar la harina leudante de a poco hasta obtener una masa espesa y sin grumos.

Incorporar la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, mezclando bien.

Este método rápido evita la sartén y asegura un resultado tierno en muy poco tiempo.

image

Cocina práctica con versión salada incluida

Para una variante distinta, se puede reemplazar el azúcar y la vainilla por una pizca de sal y queso rallado. También admite hierbas secas, jamón picado o espinaca, logrando un panqueque salado en minutos.

Con estas opciones, los panqueques dejan de ser solo un postre dulce y se convierten en un recurso versátil de la cocina cotidiana. Un clásico argentino que se reinventa gracias a métodos exprés y trucos simples.