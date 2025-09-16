16 de septiembre de 2025 - 12:05

Listos en 5 minutos: estos panqueques proteicos son ideales para un desayuno delicioso

Las recetas rápidas muestran que con pocos ingredientes se pueden preparar panqueques en microondas, un clásico de la cocina argentina con nuevos trucos.

Por Andrés Aguilera

Los panqueques son parte de la mesa argentina, tanto en la merienda como en un buen postre. Tradicionalmente, se cocinan en sartén, pero existe una alternativa que ahorra tiempo: el microondas. En apenas cinco minutos y con insumos comunes se logra un resultado esponjoso, según recetas fáciles adaptadas a la cocina moderna.

Ingredientes para panqueques en microondas

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de harina leudante.

  • 3 cucharadas de leche.

  • 1 cucharada de azúcar.

  • 1 chorrito de esencia de vainilla.

  • Aceite o spray vegetal para engrasar.

Estos ingredientes básicos permiten un panqueque rápido, ideal para quienes buscan practicidad en la cocina diaria.

image

Recetas fáciles: paso a paso en 5 minutos

  • Batir el huevo en un bol pequeño.

  • Incorporar la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, mezclando bien.

  • Sumar la harina leudante de a poco hasta obtener una masa espesa y sin grumos.

  • Engrasar un recipiente apto para microondas y verter la preparación formando un círculo parejo.

  • Cocinar a máxima potencia durante 2 minutos.

  • Revisar la cocción: el panqueque debe estar inflado y esponjoso.

  • Retirar con cuidado y acompañar con dulce de leche, chocolate, frutas o mermeladas.

Este método rápido evita la sartén y asegura un resultado tierno en muy poco tiempo.

image

Cocina práctica con versión salada incluida

Para una variante distinta, se puede reemplazar el azúcar y la vainilla por una pizca de sal y queso rallado. También admite hierbas secas, jamón picado o espinaca, logrando un panqueque salado en minutos.

Con estas opciones, los panqueques dejan de ser solo un postre dulce y se convierten en un recurso versátil de la cocina cotidiana. Un clásico argentino que se reinventa gracias a métodos exprés y trucos simples.

