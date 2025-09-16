Listos en 5 minutos: estos panqueques proteicos son ideales para un desayuno delicioso

Los panqueques son parte de la mesa argentina, tanto en la merienda como en un buen postre. Tradicionalmente, se cocinan en sartén, pero existe una alternativa que ahorra tiempo: el microondas. En apenas cinco minutos y con insumos comunes se logra un resultado esponjoso, según recetas fáciles adaptadas a la cocina moderna.
Estos ingredientes básicos permiten un panqueque rápido, ideal para quienes buscan practicidad en la cocina diaria.
Este método rápido evita la sartén y asegura un resultado tierno en muy poco tiempo.
Cocina práctica con versión salada incluida
Para una variante distinta, se puede reemplazar el azúcar y la vainilla por una pizca de sal y queso rallado. También admite hierbas secas, jamón picado o espinaca, logrando un panqueque salado en minutos.
Con estas opciones, los panqueques dejan de ser solo un postre dulce y se convierten en un recurso versátil de la cocina cotidiana. Un clásico argentino que se reinventa gracias a métodos exprés y trucos simples.