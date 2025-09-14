14 de septiembre de 2025 - 15:29

Por qué se recomienda tirar café en el inodoro y para qué sirve

Un hábito inusual y poco conocido del café podría transformar el inodoro en un lugar más higiénico. Conocé para qué sirve y de qué forma realizar la práctica.

El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Por Redacción

Los posos de café que normalmente se tiran a la basura esconden un beneficio inesperado dentro del hogar y pueden ser un elemento de limpieza para el inodoro. El secreto está en la forma en la que actúa cuando se deja en reposo.

La práctica es muy simple y solo hay que dejar que actúen sus propiedades durante varias horas. El contacto prolongado del café permite mejorar la higiene del baño sin necesidad de productos químicos costosos.

limpieza con café
El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

El café actúa contra los malos olores por su efecto desinfectante en el inodoro

  • El café posee compuestos como los polifenoles y antioxidantes que se sienten en el aroma y por eso tienen la capacidad de neutralizar aromas desagradables.
  • Por eso, algunas personas lo usan en el inodoro, porque las bacterias producen olores que suelen ser difíciles de erradicar.
  • Los posos de café usados contienen propiedades antibacterianas leves que ayudan a desinfectar la superficie y a reducir la proliferación de microorganismos.
  • Solo hay que dejar el café en el inodoro durante toda una noche para que los restos que liberan sustancias absorban y neutralicen las partículas responsables del mal olor.
  • Esta idea trata de un proceso que elimina la causa. Aplicarla resulta útil para quienes buscan soluciones más naturales en lugar de depender únicamente de productos industriales.

Si bien, normalmente se usa en otros destinos como abono para plantas o como repelente de insectos, en este caso, usarlo en el inodoro se destaca por la simplicidad y efectividad que aporta al ambiente del baño.

limpieza con café
El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Cómo aplicar el café en el inodoro de manera correcta para un mejor resultado

Según el sitio especializado Better Homes & Gardens, para realizar este truco solo hay que reunir los restos de café del día y tirarlos directamente en la taza del inodoro.

  • Lo ideal es hacerlo por la noche, donde menos se utiliza el baño y hay que dejar que actúe hasta la mañana siguiente, sin tirar de la cadena en ese lapso.
  • De esta manera tan simple, el café permanece en contacto con las superficies y cumple su función de neutralizar olores y desinfectar.
  • Al día siguiente, basta solo hay que tirar la cadena y luego enjuagar. Si se repite este proceso dos o tres veces por semana, se logra mantener un baño más fresco y con menos acumulación de bacterias.
  • Sin embargo, es importante recordar que esta práctica no reemplaza la limpieza regular con productos adecuados, pero sí funciona como complemento natural.
limpieza con café
El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Tirar café al inodoro puede convertirse en un hábito sencillo que cambia el aroma del baño. Su acción natural contra los olores y las bacterias lo convierte en una alternativa práctica que no requiere gastos extras. Solo hay que dejar actuar la fórmula durante la noche para potenciar sus resultados.

