No pierdas más el tiempo: el truco de limpieza para dejar la mampara de tu baño como nueva

La limpieza del baño suele ser una de las tareas más exigentes de la casa , y la mampara de la ducha es uno de los elementos que más rápido acumula manchas de cal o restos de jabón. Frente a este problema, existe un truco casero compuesto por solo dos ingredientes disponibles en cualquier hogar.

Esta solución es una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco , una fórmula sencilla que permite recuperar el brillo de la mampara sin recurrir a productos industriales.

- Primero, se prepara la mezcla con 30 gramos de bicarbonato de sodio y 62 ml de vinagre blanco de limpieza.

- Con una esponja o paño humedecido, se aplica sobre las zonas con manchas de cal y se deja actuar durante cinco minutos.

- Luego, se frota con un cepillo de limpieza para remover los residuos. Pasado ese tiempo, se vuelve a rociar con vinagre y se deja actuar diez minutos más antes de aclarar con agua destilada.

- El resultado es una superficie limpia, desinfectada y con un aspecto renovado.

Limpieza y desinfección del baño

Hábitos de mantenimiento extra

- Además de esta fórmula, los expertos recomiendan otros hábitos de mantenimiento. Uno de los más eficaces consiste en utilizar un cepillo de dientes —destinado solo a la limpieza— para higienizar el carril de las mamparas correderas, un área donde suelen acumularse restos de jabón.

- Otra alternativa práctica es reemplazar el cepillo por una brocha de pintura, que también se adapta con facilidad a los espacios estrechos.

- Finalmente, un gesto rápido después de cada ducha puede marcar la diferencia: pasar una espátula limpiacristales por toda la superficie de la mampara y secar los perfiles con un paño de microfibra. En apenas tres minutos se evita la formación de manchas, logrando que la mampara conserve un aspecto impecable durante más tiempo.