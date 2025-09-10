10 de septiembre de 2025 - 20:05

Con este simple truco tendrás sábanas como nuevas y durarán más tiempo

Un truco sencillo en el lavado y en cuidados diarios permite prolongar la frescura de las sábanas de cama y las conserva en buenas condiciones.

Por Redacción

Con el paso del tiempo las sábanas pierden suavidad y frescura. Por eso existe un truco fácil que ayuda a mantenerlas en mejor estado. Lo sorprendente es que no requiere productos complicados ni costosos, sino un cambio en la rutina que garantiza comodidad al dormir y mayor duración de la tela.

La idea de este método hace pequeños gestos que hacen la diferencia tanto en el momento de lavarlas como en los cuidados diarios sobre la cama. Estas prácticas simples son recursos claves para disfrutar de un descanso más reparador y evitar que la tela se deteriore antes de tiempo.

El truco en el lavado que prolonga la vida útil de las sábanas

Uno de los pasos más importantes está en el lavado adecuado. La recomendación básica es usar agua fría o tibia en cada lavado, ya que las altas temperaturas dañan las fibras y provocan que los colores pierdan intensidad más rápido.

  • Para que el truco haga su efecto duradero, tendrás que añadir unas gotas de jugo de limón al ciclo de enjuague. De forma natural ayudás a mantener la frescura y a reducir olores sin afectar la tela.
  • A la hora de meter las sábanas al lavarropas es aconsejable que no sobrecargues el tambor, ya que esto impide una limpieza uniforme y acelera el desgaste del tejido.
  • También, el uso de detergentes suaves es otro aspecto esencial porque evita la acumulación de químicos que pueden endurecer las fibras con el tiempo. Y para finalizar un lavado ideal tendelas al aire libre, preferentemente en un lugar con sombra, para conservar su elasticidad y a que se sequen de manera pareja.

Al momento de plancharlas tiene que ser a temperatura media. El calor moderado no solo les da una apariencia más prolija, sino que también actúa como una medida de higiene adicional, eliminando restos de humedad que podrían afectar la frescura.

Algunos hábitos diarios ayudan a conservar la frescura de las sábanas en la cama

Aparte del lavado y sus métodos, existen pequeños hábitos cotidianos que marcan la diferencia.

  • Uno de ellos es airear la cama todos los días, dejando las sábanas extendidas unos minutos antes de volver a cubrirlas con frazadas o colchas. De esta forma lográs que circule el aire y reduce la acumulación de humedad.
  • Otro consejo es que cambies las sábanas al menos una vez por semana, ya que el contacto diario con el cuerpo combina transpiración, células muertas y bacterias que afectan su frescura. Sobre todo en temporadas de calor intenso, donde hacer el recambio cada cuatro o cinco días es una ventaja.
  • Guardalas siempre en lugares secos y bien ventilados para evitar la aparición de olores desagradables y acumulación de pelotitas que forma la tela y la humedad.
  • Por último, no apoyes objetos húmedos sobre la cama y evitá que las mascotas duerman directamente sobre las sábanas.
Al combinar el truco del limón en el lavado con estos hábitos diarios, las sábanas mantendrán limpieza, suavidad y estarán listas para un mejor descanso. Por eso, olvidá los productos industriales en exceso y evitá exponerlas al sol para que duren un tiempo más de lo esperado.

