El truco definitivo para recalentar la pizza sobrante y que quede como recién hecha

Olvidate del microondas convencional; usar una sartén con unas gotas de agua o precalentar la freidora de aire son las claves para devolverle el sabor artesanal.

Guardar las porciones que sobraron de la noche anterior en la misma caja de cartón es el primer error que cometemos frecuentemente. La humedad de la salsa y los ingredientes termina por ablandar la masa, convirtiéndola en una pieza gomosa difícil de disfrutar. Estos trucos simples de cocina, es posible devolverle esa crocancia original sin esfuerzo.

Lograr que una pizza del día anterior sepa igual que cuando salió del horno de la pizzería es un proceso que comienza en el almacenamiento. No se trata solo de aplicar calor, sino de entender cómo proteger la estructura de la masa y la elasticidad del queso. Si se hace correctamente, las sobras pueden ser casi tan buenas como el plato original.

image Por qué la pizza pierde su textura en la heladera Cuando la pizza se enfría, se produce un fenómeno físico donde la masa absorbe la humedad de la salsa de tomate y de los ingredientes superiores. Al mismo tiempo, los almidones de la harina se endurecen y el queso pierde su humedad natural, transformándose en una capa rígida y aceitosa. El microondas común empeora esto porque calienta mediante radiación que excita las moléculas de agua, haciendo que la base se vuelva elástica o gomosa en lugar de crocante.

El método de la sartén: el secreto de los cocineros La técnica más recomendada por chefs internacionales consiste en utilizar una sartén antiadherente a fuego medio. Se debe colocar la porción directamente sobre la superficie caliente, sin añadir aceite ni manteca, para que la base recupere su firmeza durante unos dos o tres minutos. Una vez que la parte inferior está crujiente, se añade una cucharada de agua o incluso un par de hielos en el borde de la sartén, lejos de la pizza.

image Al tapar la sartén inmediatamente, se genera un ambiente de vapor controlado que funde el queso y calienta los ingredientes superiores de forma uniforme sin secar la masa. Este proceso combina el calor directo en la base con la humedad necesaria para revivir la textura del queso en apenas cinco minutos. Es una solución eficaz para quienes buscan evitar el encendido del horno tradicional para calentar solo una o dos porciones.

Alternativas modernas con la freidora de aire Para quienes cuentan con una freidora de aire, este electrodoméstico ofrece resultados rápidos y muy similares a una cocción nueva. La clave aquí es el precalentamiento del aparato a una temperatura de entre 160 °C y 175 °C. Al introducir las porciones durante tres a cinco minutos, el aire caliente circula de manera uniforme, eliminando la humedad residual y devolviendo el punto justo de tostado a los bordes. Consejos para un almacenamiento perfecto Para evitar que la pizza se arruine antes de llegar al recalentado, nunca hay que meter la caja de cartón en la heladera, ya que el material absorbe olores y ablanda la corteza. Lo ideal es colocar las porciones en un recipiente hermético o un plato, separándolas con toallas de papel que absorban el exceso de humedad. Si se planea consumirla después de tres días, lo mejor es congelarla envuelta en papel film para preservar sus propiedades hasta por seis meses. image