La guía definitiva para la limpieza del baño y la ducha: decile chau a la cal

Las manchas de cal en la ducha son un problema recurrente en la limpieza del hogar, especialmente en aquellos donde el agua es considerada “dura”, es decir, con un alto contenido de minerales como calcio y magnesio. Si no se trata de manera adecuada, con el tiempo pueden dañar permanentemente grifos, mamparas, azulejos y otros elementos del baño.
Qué causa las manchas de cal
La formación de cal responde a un proceso donde el agua dura contiene altas concentraciones de minerales disueltos. Al evaporarse, deja tras de sí restos de calcio y magnesio que se adhieren a superficies como vidrio, acero inoxidable o cerámica. Con el tiempo, estos depósitos se acumulan y forman capas más difíciles de remover.
Las zonas más afectadas suelen ser:
- Grifos de acero inoxidable o cromados.
- Baldosas y azulejos del área de ducha.
- Duchadores y mangueras flexibles.
Trucos caseros para eliminar la cal
1. Vinagre blanco y bicarbonato de sodio
- Preparar una mezcla en partes iguales de vinagre blanco y agua dentro de una botella con atomizador.
- Rociar directamente sobre las zonas afectadas, especialmente en mamparas y grifos.
- Dejar actuar al menos 15 minutos para que el vinagre disuelva los depósitos minerales.
- Espolvorear bicarbonato de sodio sobre una esponja húmeda y frotar suavemente la superficie.
- Enjuagar con abundante agua tibia y secar con un paño limpio para evitar nuevas marcas.
2. Ácido cítrico
- Disolver una cucharada de ácido cítrico en un litro de agua tibia.
- Aplicar con un paño o una esponja sobre las manchas de cal.
- Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.
- Frotar suavemente y enjuagar con agua.
- Secar bien con un paño para evitar que los minerales vuelvan a asentarse.
Quitar la cal no tiene por qué ser una tarea complicada dentro del hogar.
3. Jugo de limón
- Exprimir un limón y aplicar el jugo directamente sobre las áreas con cal.
- Dejar reposar durante 10 minutos.
- Frotar con una esponja, enjuagar con agua y secar inmediatamente.
- Este método es ideal para pequeños depósitos o como paso final tras una limpieza más profunda.