La guía definitiva para la limpieza del baño y la ducha: decile chau a la cal

Las manchas de cal en la ducha son un problema recurrente en la limpieza del hogar , especialmente en aquellos donde el agua es considerada “dura”, es decir, con un alto contenido de minerales como calcio y magnesio. Si no se trata de manera adecuada, con el tiempo pueden dañar permanentemente grifos, mamparas, azulejos y otros elementos del baño .

La formación de cal responde a un proceso donde el agua dura contiene altas concentraciones de minerales disueltos . Al evaporarse, deja tras de sí restos de calcio y magnesio que se adhieren a superficies como vidrio, acero inoxidable o cerámica. Con el tiempo, estos depósitos se acumulan y forman capas más difíciles de remover.

Las zonas más afectadas suelen ser:

- Mamparas de vidrio.

- Grifos de acero inoxidable o cromados.

- Baldosas y azulejos del área de ducha.

- Duchadores y mangueras flexibles.

Trucos caseros para eliminar la cal

1. Vinagre blanco y bicarbonato de sodio

- Preparar una mezcla en partes iguales de vinagre blanco y agua dentro de una botella con atomizador.

- Rociar directamente sobre las zonas afectadas, especialmente en mamparas y grifos.

- Dejar actuar al menos 15 minutos para que el vinagre disuelva los depósitos minerales.

- Espolvorear bicarbonato de sodio sobre una esponja húmeda y frotar suavemente la superficie.

- Enjuagar con abundante agua tibia y secar con un paño limpio para evitar nuevas marcas.

2. Ácido cítrico

- Disolver una cucharada de ácido cítrico en un litro de agua tibia.

- Aplicar con un paño o una esponja sobre las manchas de cal.

- Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

- Frotar suavemente y enjuagar con agua.

- Secar bien con un paño para evitar que los minerales vuelvan a asentarse.

Cómo realizar la limpieza del baño

3. Jugo de limón

- Exprimir un limón y aplicar el jugo directamente sobre las áreas con cal.

- Dejar reposar durante 10 minutos.

- Frotar con una esponja, enjuagar con agua y secar inmediatamente.

- Este método es ideal para pequeños depósitos o como paso final tras una limpieza más profunda.