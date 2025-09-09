9 de septiembre de 2025 - 19:12

Una limpieza profunda: cómo dejar el paragolpes de tu auto como nuevo

Con un procedimiento cuidadoso y herramientas adecuadas, la suciedad puede eliminarse sin arruinar la pintura.

limpieza paragolpes auto
Por Camilo Clavel

Eliminar los restos de bichos adheridos al paragolpes es una de las tareas más molestas a la hora de la limpieza del auto. El calor del sol y la suciedad endurecen los insectos, lo que vuelve casi imposible retirarlos sin esfuerzo. Este problema frecuente puede resolverse con técnicas adecuadas que permiten mantener la pintura intacta.

El paso a paso para una limpieza eficaz

- El primer paso consiste en ablandar los restos. Para eso se recomienda humedecer la zona con agua tibia y jabón y utilizar un paño de microfibra, que arrastra la suciedad sin rayar la carrocería.

- Si el auto estuvo expuesto al sol, conviene esperar a que se enfríe antes de aplicar cualquier producto para evitar daños.

- Otra técnica casera es cubrir las áreas afectadas con una toalla mojada en agua jabonosa durante varias horas, lo que facilita que los insectos se desprendan sin necesidad de frotar fuerte.

Métodos alternativos

- Entre los métodos alternativos destaca el uso de bicarbonato de sodio mezclado con cuatro cucharadas con un litro de agua tibia.

- Con una esponja suave y movimientos circulares ayuda a desprender los restos sin comprometer la pintura. En ruta, si los insectos empiezan a acumularse, lo más práctico es hacer una parada en un área de lavado y recurrir a lanzas de agua caliente a presión.

- En estos casos hay que evitar cepillos rígidos, que suelen dejar marcas en la superficie.

Productos que pueden ayudarte

Existen además productos especializados que optimizan la limpieza y previenen acumulaciones futuras.

- Los sprays con silicona forman una película que impide que los bichos se adhieran con fuerza al paragolpes, mientras que ceras y selladores generan una capa protectora que facilita la limpieza posterior. E

- Estas soluciones son especialmente útiles para quienes recorren largas distancias con frecuencia, ya que minimizan el desgaste de la pintura y reducen el tiempo de mantenimiento.

La clave está en ablandar antes de limpiar, evitar productos agresivos sobre superficies calientes y proteger la pintura con tratamientos que hagan más simple el trabajo en el futuro.

