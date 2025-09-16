16 de septiembre de 2025 - 18:25

La planta que hay que sembrar en septiembre: ayuda a combatir dolores corporales y mejora la respiración

Una planta de aroma intenso sorprende por sus propiedades en la salud y muchos aún desconocen los beneficios que puede aportar.

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las plantas medicinales son un gran aporte en la salud. Existen especies que se utilizan desde hace siglos y todavía siguen siendo objeto de estudio. Una de ellas es muy común en la época primaveral y guarda secretos que pocos imaginan relacionados con el alivio de molestias físicas y el bienestar respiratorio.

Leé además

14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

Por Ignacio Alvarado
por que recomiendan poner las cascaras de cebolla en agua y para que sirve

Por qué recomiendan poner las cáscaras de cebolla en agua y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Esta especie aromática no solo se emplea en la cocina como condimento, también se prepara en infusiones y aceites que han demostrado efectos positivos para reducir dolores musculares ayudando además a abrir las vías respiratorias. Su uso tradicional es un respaldo respecto a medicamentos efectivos.

hinojo
Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

La planta de hinojo alivia el cuerpo y mejora la respiración

El hinojo es una planta que ha sido utilizada desde la antigüedad tanto en la medicina tradicional china como en la cultura mediterránea.

  • Para el Centro Nacional de Biotecnología de la información, sus semillas son un principal compuesto porque ahí contienen anetol y flavonoides, propiedades antiinflamatorias y analgésicas.
  • Cuando termina su crecimiento debemos prepararlo en una infusión. Eso puede contribuir a aliviar dolores musculares, cólicos y molestias articulares. Por eso, esta planta se convierte en un aliado natural para quienes buscan alternativas a los medicamentos convencionales.

El hinojo también es conocido en el ámbito de la salud respiratoria

  • Gracias a sus aceites esenciales ayuda a descongestionar las vías aéreas mediante vapores e inhalaciones para combatir resfriados o episodios de tos.
  • Además, puede utilizarse en forma de , ya que aporta un efecto calmante que facilita la respiración cuando hay congestión leve.

Otro aspecto que resalta a esta planta al contener compuestos antioxidantes, es que refuerza el sistema inmune. Por eso, su consumo regular en infusiones puede generar un efecto preventivo.

hinojo
Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Qué precauciones debemos tener al consumir hinojo

El hinojo puede aprovecharse de varias maneras según la necesidad.

  • Sus semillas secas son la forma más común de preparación, ya sea en infusiones o como condimento en guisos y ensaladas.
  • Por otro lado, en la fitoterapia también se utiliza el aceite esencial de hinojo, aplicado en masajes diluido en otro aceite, ideal para aliviar dolores musculares o tensiones localizadas en cuello y espalda.
  • Además, algunas personas lo utilizan de manera tradicional realizando inhalaciones con vapor de hinojo. En este caso, hay que hervir semillas o el bulbo fresco en agua y luego se aspira el vapor a una distancia prudente, cubriendo la cabeza con una toalla.
  • Este método es simple y sobre todo efectivo para despejar las vías respiratorias de manera rápida y natural. De hecho, también se encuentran cápsulas y extractos líquidos en farmacias, lo que facilita su uso cotidiano.
hinojo
Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

El hinojo es mucho más que una hierba aromática para la cocina. Sus propiedades antiinflamatorias lo convierten en el mejor defensor frente a dolores corporales y su acción descongestiva lo hace ideal para mejorar la respiración.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El árbol que espanta insectos y decora el jardín sin esfuerzo

El árbol que espanta insectos y decora el jardín sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Más allá de la estética, poner una planta en el baño genera un ambiente armónico que influye en el bienestar del hogar.

No es decoración: qué significa poner una planta dentro del baño, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

La planta que no puede faltar en el jardín durante septiembre: combate plagas y llena de color

Por Lucas Vasquez
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.

La planta que sí o sí debés tener en el interior de casa: aporta una fragancia intensa y aleja alergias

Por Redacción