Cómo hacer la receta de tarta de calabaza y queso: sin gluten y en poco tiempo

Las tartas sin gluten se vuelven una opción sabrosa y versátil en cualquier menú. Esta versión saludable aprovecha la textura de la polenta cocida como masa y combina calabaza cocida con queso muzzarella. Su relleno es cremoso y sabroso, ideal para quienes buscan una receta casera sin harinas de trigo y en pocos pasos.
Su preparación es rápida porque la polenta ya cocida se transforma en una base que no necesita manipularse demasiado. Con ingredientes sencillos y técnicas fáciles obtendrás una tarta que mantiene forma y sabor. Abajo están los ingredientes exactos y el paso a paso para que la hagas sin errores y con un resultado muy casero.
Paso para formar la base
- Enmantecá o aceitá un molde para tarta de unos 22 a 24 centímetros.
- Presioná la masa con las manos cubriendo la base y los bordes formando un borde bajo y uniforme.
- Pinchá despacio con un tenedor para evitar burbujas.
Paso para prehornear la base
- Precalentá el horno a 180 grados.
- Horneá la base sola durante 10 a 12 minutos hasta que tome algo de color y se compacte.
- Retirá y dejá entibiar.
Paso para preparar el relleno
- Mezclá la calabaza cocida hecha puré con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada (opcional).
- Incorporá los huevos duros picados y la mitad del queso muzzarella.
Paso para hornear
- Tirá el relleno sobre la base de polenta, distribuí por completo y cubrí con el resto del queso.
- Horneá a 180 grados durante 20 a 30 minutos hasta que el centro esté firme y el queso dorado.
- Dejá enfriar unos 10 minutos antes de desmoldar para facilitar el corte.
tarta de calabaza
Una receta irresistible que además podés comer sin culpa por sus ingredientes sin TACC.
La tarta de calabaza y queso con masa de polenta es una opción a tus comidas, práctica y sabrosa que combina texturas cremosas y gracias a la muzzarella fundida le da un estilo diferente. Es una opción distinta a la tarta tradicional, pero es una opción original e irresistible para cenas o para llevar al trabajo por su practicidad.