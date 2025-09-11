Cómo hacer la receta de tarta de calabaza y queso: sin gluten y en poco tiempo

Una receta irresistible sin TACC. Esta tarta combina calabaza, queso muzzarella y una masa de polenta fácil de preparar para una cena.

Una receta irresistible que además podés comer sin culpa por sus ingredientes sin TACC.

Las tartas sin gluten se vuelven una opción sabrosa y versátil en cualquier menú. Esta versión saludable aprovecha la textura de la polenta cocida como masa y combina calabaza cocida con queso muzzarella. Su relleno es cremoso y sabroso, ideal para quienes buscan una receta casera sin harinas de trigo y en pocos pasos.

Su preparación es rápida porque la polenta ya cocida se transforma en una base que no necesita manipularse demasiado. Con ingredientes sencillos y técnicas fáciles obtendrás una tarta que mantiene forma y sabor. Abajo están los ingredientes exactos y el paso a paso para que la hagas sin errores y con un resultado muy casero.

tarta de calabaza Una receta irresistible que además podés comer sin culpa por sus ingredientes sin TACC. WEB Qué ingredientes se necesitan para la tarta de calabaza y queso Ingredientes para la masa 400 gramos de polenta cocida y fría

cocida y fría 50 gramos de harina de arroz sin gluten

1 huevo

30 mililitros de aceite de oliva o vegetal

Una pizca de sal

Ingredientes para el relleno 200 gramos de calabaza cocida y hecha puré

cocida y hecha puré 200 gramos de queso muzzarella rallado o en rodajas finas

rallado o en rodajas finas 3 huevos duros picados

picados Sal , pimienta y nuez moscada a gusto

, y a gusto Un chorrito de aceite para pincelar

tarta de calabaza Una receta irresistible que además podés comer sin culpa por sus ingredientes sin TACC. WEB Paso a paso para preparar la tarta de calabaza y queso sin gluten En un bowl, mezclá la polenta cocida con la harina de arroz sin gluten. Agregá el huevo, aceite y sal. Amasá fácilmente hasta obtener una masa manejable que no sea demasiado pegajosa. Si está muy seca agregá una cucharadita de agua fría.