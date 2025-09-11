11 de septiembre de 2025 - 20:10

Cómo hacer la receta de tarta de calabaza y queso: sin gluten y en poco tiempo

Una receta irresistible sin TACC. Esta tarta combina calabaza, queso muzzarella y una masa de polenta fácil de preparar para una cena.

Las tartas sin gluten se vuelven una opción sabrosa y versátil en cualquier menú. Esta versión saludable aprovecha la textura de la polenta cocida como masa y combina calabaza cocida con queso muzzarella. Su relleno es cremoso y sabroso, ideal para quienes buscan una receta casera sin harinas de trigo y en pocos pasos.

Su preparación es rápida porque la polenta ya cocida se transforma en una base que no necesita manipularse demasiado. Con ingredientes sencillos y técnicas fáciles obtendrás una tarta que mantiene forma y sabor. Abajo están los ingredientes exactos y el paso a paso para que la hagas sin errores y con un resultado muy casero.

Qué ingredientes se necesitan para la tarta de calabaza y queso

Ingredientes para la masa

  • 400 gramos de polenta cocida y fría
  • 50 gramos de harina de arroz sin gluten
  • 1 huevo
  • 30 mililitros de aceite de oliva o vegetal
  • Una pizca de sal

Ingredientes para el relleno

  • 200 gramos de calabaza cocida y hecha puré
  • 200 gramos de queso muzzarella rallado o en rodajas finas
  • 3 huevos duros picados
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Un chorrito de aceite para pincelar
Paso a paso para preparar la tarta de calabaza y queso sin gluten

  1. En un bowl, mezclá la polenta cocida con la harina de arroz sin gluten. Agregá el huevo, aceite y sal.
  2. Amasá fácilmente hasta obtener una masa manejable que no sea demasiado pegajosa.
  3. Si está muy seca agregá una cucharadita de agua fría.

Paso para formar la base

  1. Enmantecá o aceitá un molde para tarta de unos 22 a 24 centímetros.
  2. Presioná la masa con las manos cubriendo la base y los bordes formando un borde bajo y uniforme.
  3. Pinchá despacio con un tenedor para evitar burbujas.

Paso para prehornear la base

  1. Precalentá el horno a 180 grados.
  2. Horneá la base sola durante 10 a 12 minutos hasta que tome algo de color y se compacte.
  3. Retirá y dejá entibiar.

Paso para preparar el relleno

  1. Mezclá la calabaza cocida hecha puré con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada (opcional).
  2. Incorporá los huevos duros picados y la mitad del queso muzzarella.

Paso para hornear

  1. Tirá el relleno sobre la base de polenta, distribuí por completo y cubrí con el resto del queso.
  2. Horneá a 180 grados durante 20 a 30 minutos hasta que el centro esté firme y el queso dorado.
  3. Dejá enfriar unos 10 minutos antes de desmoldar para facilitar el corte.
La tarta de calabaza y queso con masa de polenta es una opción a tus comidas, práctica y sabrosa que combina texturas cremosas y gracias a la muzzarella fundida le da un estilo diferente. Es una opción distinta a la tarta tradicional, pero es una opción original e irresistible para cenas o para llevar al trabajo por su practicidad.

