Sin harina de trigo ni azúcar: receta de galletitas de avena en pocos minutos

Una receta rápida y saludable con solo 3 ingredientes. Es una opción para disfrutar en casa sin complicaciones y en pocos minutos.

Esta receta de preparación simple demuestra que es posible comer rico y sano con muy poco.

Por Lucas Vasquez

Las galletitas caseras pueden ser una alternativa más sana que las de paquete y con una receta simple y práctica se pueden preparar en menos de media hora. Sus 3 ingredientes básicos y accesibles hacen de estas galletas un resultado delicioso y saludable sin necesidad de harina de trigo ni de azúcar refinada.

La idea combina suavidad, ingredientes naturales y la textura suave de la avena que es el ingrediente principal. Con pocos alimentos, se logran bocados que mantienen un dulzor natural y aportan energía para cualquier momento del día. Esta receta es para 20 galletas y lo mejor es que no requieren procesos complicados y cualquiera puede hacerlas.

galletas de avena
Ingredientes y paso a paso para unas galletitas saludables de avena

Para preparar estas galletitas necesitás:

  • 75 gramos de avena fina
  • 30 gramos de harina de almendra
  • 2 bananas maduras.

La elección de estos ingredientes es clave porque la avena aporta fibra, la harina de almendra suma proteínas y grasas saludables y por último, las bananas se encargan de dar el dulzor natural evitando el agregado de azúcar refinada.

Paso a paso

  1. Primero pisá bien las bananas hasta formar un puré sin grumos.
  2. Luego, en un bowl agregá la avena junto con la harina de almendra y mezclá hasta obtener una masa homogénea.
  3. Después comenzá a formar pequeñas porciones con ayuda de una cuchara y colocalas en una bandeja con papel manteca.
  4. El último paso es hornear en un horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos o hasta que se doren los bordes.

Esta receta es sencilla y además podés añadir extras como chips de chocolate sin azúcar o frutos secos para darles un toque distinto. También es ideal para quienes buscan una opción libre de gluten, siempre y cuando se aseguren de que la avena utilizada tenga certificación sin TACC.

galletas de avena
Por qué las galletitas de avena son una buena elección

Más allá de ser sencillas al preparar, estas galletitas aportan beneficios nutricionales interesantes.

  • La avena, principal ingrediente es una gran fuente de fibra soluble, que contribuye a mejorar la digestión y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo.
  • Al realizar esta receta sin harina de trigo es indispensable la de almendra incluye vitamina E y grasas saludables que apoyan el bienestar cardiovascular.
  • Las bananas maduras, son las encargadas de endulzar naturalmente la receta en reemplazo del azúcar refinada u otros edulcorantes. Estas además, aportan potasio y antioxidantes.
  • Este conjunto de nutrientes las convierte en una opción que calma el antojo dulce, y también ofrece energía sostenida sin el bajón típico de los productos con azúcar refinada.

Con estas cantidades, salen alrededor de 20 galletas medianas y pueden almacenarse en recipientes herméticos para consumir durante varios días. Eso facilita tener siempre a mano una alternativa casera en lugar de recurrir a opciones industriales.

galletas de avena
Las galletitas de avena, con harina de almendra y bananas son una opción simple y que puede rendir grandes resultados. Con estos 3 ingredientes, tendrás en pocos minutos unas galletas nutritivas sin gluten ni azúcar refinada. Al incorporarlas al desayuno o mediatarde es una forma saludable para cuidar la alimentación sin perder sabor.

