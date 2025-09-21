21 de septiembre de 2025 - 10:55

Receta sin gluten: cómo hacer una pizza en sartén en pocos minutos y con 5 ingredientes

Una receta práctica para quienes buscan evitar el gluten y disfrutar de una pizza lista en pocos minutos en la comodidad de casa.

La pizza en sartén sin gluten es una receta práctica, rápida y adaptable que demuestra que la cocina saludable también puede ser sabrosa.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

La pizza no siempre necesita horno ni largas esperas. Existen diferentes versiones y prepararla en sartén es una. La receta lleva pocos ingredientes y está pensada para quienes buscan alternativas sin gluten. Esta opción incluye harina de almendra y yema de huevo, lo que asegura una base suave pero firme.

El resultado es un plato aromático, nutritivo y con el estilo característico de la receta italiana.

Esta preparación es una comida rápida con ingredientes simples y se puede personalizar según los gustos. El resultado es una pizza pequeña pero nutritiva, ideal para quienes desean algo distinto y saludable sin renunciar al sabor clásico de este plato tan popular.

pizza en sartén
Ingredientes y paso a paso para preparar la pizza en sartén sin gluten

Esta receta necesita:

  • 40 gramos de harina de almendra.
  • 1 yema de huevo.
  • 1 cucharadita de queso crema.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 50 gramos de queso muzzarella.

Paso a paso de la pizza en sartén

  1. Para la base (masa) debemos mezclar 40 gramos de harina de almendra con una yema de huevo, una cucharadita de queso crema, sal y pimienta a gusto.
  2. La masa resultante debe ser homogénea y fácil de extender. Con esta mezcla se cubre el fondo de una sartén previamente engrasada.
  3. El siguiente paso es cocinar a fuego medio durante unos minutos hasta que la base quede firme por debajo.
  4. Luego debemos darla vuelta con cuidado y agregar encima una capa de 50 gramos de mozzarella rallada.
  5. Para combinar gustos, podemos sumar la variante que más guste. La pizza continúa en el fuego hasta que el queso se derrita y la base esté dorada.

Esta idea ahorra tiempo, pero además evita prender el horno, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier momento del día. Además, la harina de almendra aporta proteínas y grasas saludables, lo que convierte a esta receta en un plato más balanceado que las pizzas tradicionales de harina refinada.

pizza en sartén
Opciones para combinar la pizza sin gluten

Una de las ventajas de esta pizza es que puede adaptarse con ingredientes distintos según los gustos o lo que haya disponible en casa.

  • Una alternativa clásica es la versión margarita, con rodajas de tomate fresco y hojas de albahaca que potencian la frescura de la mozzarella.
  • Aunque una opción más completa es con tiras de pimientos salteados y cebolla morada, lo que aporta dulzor y textura.
  • Otra posibilidad es la versión mediterránea, con aceitunas negras, queso en feta y un toque de orégano.
  • Al ser una pizza pequeña, podemos integrar proteínas como el jamón cocido o el pollo desmenuzado que resultan excelentes como complementos.
  • De hecho, una variante más innovadora es con champiñones salteados y un poco de rúcula fresca al final de la cocción.
pizza en sartén
La clave de combinar la pizza en sartén está en equilibrar los ingredientes para que la base, al ser más liviana y pequeña que la tradicional, pueda sostenerlos sin romperse. De esta manera, cada pizza se convierte en una experiencia distinta y versátil.

