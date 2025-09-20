20 de septiembre de 2025 - 16:50

Salsa de tomate casera: chefs italianos advierten sobre dos ingredientes que la arruinan

La receta más clásica de Italia tiene un secreto: evitar dos condimentos comunes que parecen inofensivos pero que destruyen el sabor original.

El secreto para quitarle la acidez a la salsa de tomate.
El secreto para quitarle la acidez a la salsa de tomate.

Foto:

Por Redacción

La salsa de tomate casera, también llamada marinara, es uno de los pilares de la gastronomía italiana. Nació en Nápoles en el siglo XVI y se convirtió en la base perfecta para pastas, pizzas, carnes y pescados. Su aparente sencillez esconde, sin embargo, reglas muy claras que los cocineros tradicionales no negocian: el respeto a los ingredientes frescos y el equilibrio de sabores.

Leé además

Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Bastoncitos de pan y pesto: receta keto baja en carbohidratos

Por Lucas Vasquez
El resultado es un plato aromático, nutritivo y con el estilo característico de la receta italiana.

Receta italiana con 5 ingredientes: berenjenas a la toscana baja en carbohidratos

Por Redacción

En su versión más auténtica, la receta incluye tomates maduros, ajo fresco, aceite de oliva y hierbas como la albahaca. Pero los especialistas advierten que el error más común al prepararla en casa es usar atajos que alteran su esencia.

Para aprovechar el precio y la calidad de los tomates, nada mejor que cocinar salsa casera o en trozos para disfrutarlos todos el año.
Para aprovechar el precio y la calidad de los tomates, nada mejor que cocinar salsa casera o en trozos para disfrutarlos todos el año.
Para aprovechar el precio y la calidad de los tomates, nada mejor que cocinar salsa casera o en trozos para disfrutarlos todos el año.

El error de cambiar lo fresco por lo seco

Matthew Cutolo, chef del restaurante Gargiulo’s en Coney Island, es tajante, la albahaca seca nunca debería tocar una salsa de tomate. Explica que al perder sus aceites naturales se convierte en un condimento de sabor “apagado y terroso”, lejos del aroma vibrante que aporta la versión fresca.

Algo parecido ocurre con el ajo. Muchos cocineros recurren al ajo en polvo por comodidad, pero los italianos aseguran que es un desacierto. Según la autora de cocina Marissa Stevens, el polvo tiene un sabor plano y menos complejo, incapaz de aportar la intensidad que logra un diente recién picado. La lección es clara: la marinara auténtica necesita productos vivos, no versiones deshidratadas.

Mes de tomates: cuatro platos para aprovecharlos más allá de las ensaladas
Mes de tomates: cuatro platos para aprovecharlos más allá de las ensaladas
Mes de tomates: cuatro platos para aprovecharlos más allá de las ensaladas

Otros ingredientes que generan polémica

Aunque el debate central gira en torno a la albahaca seca y al ajo en polvo, algunos chefs italianos van más allá. El cocinero Ciro Fodera recomienda no usar vino en esta salsa porque refuerza la acidez de los tomates y rompe el balance natural del plato.

Y sobre las anchoas, Matthew Cutolo admite que son perfectas en una puttanesca, pero demasiado saladas para una marinara que busca suavidad y dulzura.

La clave, coinciden, está en mantener la pureza de la receta. Para combatir la acidez sin añadir azúcar, otra recomendación es cocinar el tomate más tiempo o incorporar una pizca de bicarbonato, lo que logra un resultado equilibrado sin alterar el sabor original.

Los chefs italianos son claros: si se quiere disfrutar de la verdadera salsa de tomate, hay que respetar su sencillez. No necesita trucos modernos ni ingredientes extras. Solo tomates de calidad, hierbas frescas y paciencia frente a la olla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dieta para bajar de peso: como hacer hamburguesas saludables, sin harina y solo con 3 ingredientes

Dieta para bajar de peso: cómo hacer hamburguesas saludables, sin harina y solo con 3 ingredientes

Por Daniela Leiva
Un estudio realizado en los Estados Unidos postuló que los gatos comen plantas para expulsar bolas de pelo, no parásitos

¿Por qué los gatos comen plantas? Un nuevo estudio ofrece datos reveladores

Por Redacción
Esta es la planta considerada superresistente al sol.

Cuál es la planta argentina, que es considera todorreno porque ni el sol la puede quemar

Por Alejo Zanabria
Este signo es el que más pesimista es.

Siempre ve el vaso medio vacío: el signo más pesimista del zodíaco

Por Alejo Zanabria