Salsa de tomate casera: chefs italianos advierten sobre dos ingredientes que la arruinan

La receta más clásica de Italia tiene un secreto: evitar dos condimentos comunes que parecen inofensivos pero que destruyen el sabor original.

El secreto para quitarle la acidez a la salsa de tomate.

La salsa de tomate casera, también llamada marinara, es uno de los pilares de la gastronomía italiana. Nació en Nápoles en el siglo XVI y se convirtió en la base perfecta para pastas, pizzas, carnes y pescados. Su aparente sencillez esconde, sin embargo, reglas muy claras que los cocineros tradicionales no negocian: el respeto a los ingredientes frescos y el equilibrio de sabores.

En su versión más auténtica, la receta incluye tomates maduros, ajo fresco, aceite de oliva y hierbas como la albahaca. Pero los especialistas advierten que el error más común al prepararla en casa es usar atajos que alteran su esencia.

Para aprovechar el precio y la calidad de los tomates, nada mejor que cocinar salsa casera o en trozos para disfrutarlos todos el año. Para aprovechar el precio y la calidad de los tomates, nada mejor que cocinar salsa casera o en trozos para disfrutarlos todos el año. El error de cambiar lo fresco por lo seco Matthew Cutolo, chef del restaurante Gargiulo’s en Coney Island, es tajante, la albahaca seca nunca debería tocar una salsa de tomate. Explica que al perder sus aceites naturales se convierte en un condimento de sabor “apagado y terroso”, lejos del aroma vibrante que aporta la versión fresca.

Algo parecido ocurre con el ajo. Muchos cocineros recurren al ajo en polvo por comodidad, pero los italianos aseguran que es un desacierto. Según la autora de cocina Marissa Stevens, el polvo tiene un sabor plano y menos complejo, incapaz de aportar la intensidad que logra un diente recién picado. La lección es clara: la marinara auténtica necesita productos vivos, no versiones deshidratadas.

Mes de tomates: cuatro platos para aprovecharlos más allá de las ensaladas Mes de tomates: cuatro platos para aprovecharlos más allá de las ensaladas Otros ingredientes que generan polémica Aunque el debate central gira en torno a la albahaca seca y al ajo en polvo, algunos chefs italianos van más allá. El cocinero Ciro Fodera recomienda no usar vino en esta salsa porque refuerza la acidez de los tomates y rompe el balance natural del plato.