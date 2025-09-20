20 de septiembre de 2025 - 14:15

Dieta para bajar de peso: cómo hacer hamburguesas saludables, sin harina y solo con 3 ingredientes

Estas hamburguesas son una forma distinta y sabrosa de sumar verduras a tu dieta porque son rápidas, económicas y deliciosas.

Hamburguesas de brócoli
Por Daniela Leiva

Si hablamos de recetas prácticas, económicas y saludables, esta sin dudas se lleva el premio. Las hamburguesas de brócoli, que no llevan huevo ni harina, se preparan en minutos y son ideales tanto para el almuerzo como para la cena.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de sarten es ideal para tu desayuno

Listo en 5 minutos: este pan de sartén es ideal para tu desayuno

Por Andrés Aguilera
dieta para bajar de peso: como hacer un almuerzo o cena saludable, sin harina y en menos de 20 minutos

Dieta para bajar de peso: cómo hacer un almuerzo o cena saludable, sin harina y en menos de 20 minutos

Por Daniela Leiva

Además, lo mejor de esta receta es que con solo tres ingredientes lográs una opción nutritiva y versátil. Perfecta para quienes están cuidando su alimentación, pero también para esos momentos en los que no querés gastar demasiado tiempo ni dinero.

Podés comerlas solas con una ensalada fresca, usarlas dentro de un sándwich con pan casero o servirlas como guarnición. Y si tenés freidora de aire, en pocos minutos las tenés listas y sin exceso de aceite.

El queso parmesano le da un toque salado y sabroso, mientras que el pan rallado (o avena, si preferís una versión más saludable) ayuda a dar consistencia. Además, también está la opción de poner un poco de queso en el medio las vuelve irresistibles.

Hamburguesas de brócoli.j

Ingredientes para hacer 4 hamburguesas

  • 2 manojos medianos de brócoli
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 3 cucharadas de pan rallado (o avena procesada)
  • Sal a gusto
  • Opcional para el relleno: 30 a 50 g de queso mozzarella
    Científicos en busca del super brócoli
    Científicos en busca del super brócoli
    Científicos en busca del super brócoli

El paso a paso para hacer las hamburguesas de brócoli

  • Lavá bien los ramitos de brócoli y hervilos en agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos. Una vez cocidos, escurrilos bien y quitá el exceso de agua. Este paso es clave para que la mezcla no quede aguada.
  • Colocá el brócoli cocido en un bowl y procesalo o pisalo con un tenedor hasta lograr una textura uniforme. Sumá el queso parmesano, el pan rallado (o avena) y la sal.
  • Mezclá todo hasta obtener una masa homogénea.
  • Con las manos limpias, armá bolitas de masa y aplastalas hasta formar hamburguesas. Si querés darles un toque extra de sabor, podés poner un poco de queso en el medio y cerrarlas bien para que no se escape durante la cocción.
  • Calentá una sartén con un chorrito de aceite y cociná las hamburguesas a fuego medio, unos 5 minutos por lado, hasta que estén doradas.
  • Colocalas en una placa con papel manteca y horneá a 200 °C durante 15 minutos.
  • En freidora de aire: cocinalas a 190 °C durante 12 minutos, girándolas a la mitad de la cocción.
  • Podés comerlas con una ensalada fresca, en sándwich o acompañadas de un puré.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dieta para bajar de peso: como hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Dieta para bajar de peso: cómo hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
Cuál es el condimento que desinflama el cuerpo y protege las articulaciones

Cuál es el condimento que desinflama el cuerpo y protege las articulaciones

Por Ignacio Alvarado
Un estudio realizado en los Estados Unidos postuló que los gatos comen plantas para expulsar bolas de pelo, no parásitos

¿Por qué los gatos comen plantas? Un nuevo estudio ofrece datos reveladores

Por Redacción
Esta es la planta considerada superresistente al sol.

Cuál es la planta argentina, que es considera todorreno porque ni el sol la puede quemar

Por Alejo Zanabria