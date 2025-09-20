Dieta para bajar de peso: cómo hacer hamburguesas saludables, sin harina y solo con 3 ingredientes

Si hablamos de recetas prácticas, económicas y saludables, esta sin dudas se lleva el premio. Las hamburguesas de brócoli, que no llevan huevo ni harina, se preparan en minutos y son ideales tanto para el almuerzo como para la cena.
Estas hamburguesas son una forma distinta y sabrosa de sumar verduras a tu dieta porque son rápidas, económicas y deliciosas.
Además, lo mejor de esta receta es que con solo tres ingredientes lográs una opción nutritiva y versátil. Perfecta para quienes están cuidando su alimentación, pero también para esos momentos en los que no querés gastar demasiado tiempo ni dinero.
Podés comerlas solas con una ensalada fresca, usarlas dentro de un sándwich con pan casero o servirlas como guarnición. Y si tenés freidora de aire, en pocos minutos las tenés listas y sin exceso de aceite.
El queso parmesano le da un toque salado y sabroso, mientras que el pan rallado (o avena, si preferís una versión más saludable) ayuda a dar consistencia. Además, también está la opción de poner un poco de queso en el medio las vuelve irresistibles.