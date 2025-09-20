¿Tu perro es feliz? 15 señales para poder descubrirlo, según expertos

Veterinarios y etólogos coinciden en que el perro demuestra su bienestar de forma visible. Desde una postura relajada hasta la expresión facial y el apetito, existen múltiples señales que reflejan su estado emocional. La observación diaria de sus hábitos es clave para comprender si realmente está feliz.

Saber si un perro es feliz no siempre es evidente , pero existen numerosos signos que permiten identificar su bienestar emocional y físico. Especialistas en conducta animal aseguran que, para interpretarlos correctamente, es fundamental prestar atención al comportamiento cotidiano, la postura corporal, la interacción con el entorno y la relación con los humanos.

Marcelo Zysman, médico veterinario especializado en analgesia y anestesia, remarca que estas señales “ no tienen un orden específico , pero deben considerarse en conjunto”.

Entre las más destacadas se encuentran : mantener un apetito constante, dormir profundamente entre 12 y 14 horas al día y mostrar entusiasmo por jugar o salir a pasear. Estos hábitos, en conjunto con una actitud relajada y amigable, suelen ser indicadores de una vida plena.

Omar Robotti, etólogo y docente universitario, agrega que l os perros se comunican principalmente a través del cuerpo, aunque también mediante sonidos y olores . Por eso, recomienda capacitarse para entender estos mensajes y detectar posibles señales de ansiedad o incomodidad.

El perro adapta su comunicación a través de sonidos, posturas y contacto físico

Robotti también destaca conductas positivas como la postura de invitación al juego, el olfateo curioso durante los paseos o las carreras repentinas conocidas como “zoomies”.

La expresión facial también aporta pistas: ojos suaves, boca abierta y una “sonrisa” con labios relajados indican tranquilidad. Además, una mirada directa pero no desafiante, orejas en posición natural y un pelaje brillante complementan este cuadro de bienestar.

Dormir en sitios seguros, evitar conductas destructivas y mantener una actitud social serena son otras claves a tener en cuenta. “Cada perro tiene su manera de expresarse —afirma Zysman—. Cualquier cambio repentino en su rutina debe llamar la atención”.

El contacto afectivo es también esencial. Como señala la veterinaria Liza Cahn, los perros que buscan el contacto físico y acompañan a sus dueños en actividades cotidianas suelen disfrutar de un vínculo emocional fuerte, lo cual incide directamente en su felicidad.

15 señales para saber si tu perro es feliz: