Galletitas de Nutella y avena en el microondas: receta simple en solo 10 minutos

El antojo de algo dulce para la mediatarde nunca viene mal. Por eso existe una receta irresistible que puede prepararse en menos de 10 minutos y sin usar el horno. Se trata de unas galletitas a base de Nutella. Una alternativa que puede hacerse en el microondas junto a otros ingredientes que tenemos normalmente en casa.
Para estas galletas no existe ningún secreto y solo hay que mezclar algunos ingredientes simples que, combinados, ofrecen una textura suave por dentro y crocante por fuera. Lo mejor es que en apenas 10 minutos es posible tener lista una perfecta compañía para un café, un té o una merienda improvisada.
galletas de nutella
Esta receta es una idea original y simple para darse un gustito sin tener que prender el horno.
WEB
Algunos consejos y otras ideas para mejorar la receta
Estas galletitas de Nutella pueden personalizarse fácilmente según los gustos de cada persona.
- Algunas personas le agregan chips de chocolate negro antes de llevarlas al microondas para intensificar el sabor.
- También pueden incluirse frutos secos picados como nueces o almendras, que aportan crocancia y un extra de energía.
- Quienes prefieren una versión más liviana pueden reducir la cantidad de azúcar o reemplazarla por edulcorantes naturales como la stevia.
- Si la Nutella es empalagosa por la cantidad, podemos reemplazarla por crema de maní, aunque le da un sabor diferente pero mantiene la suavidad de la preparación.
- El microondas hace que esta receta sea simple y rápida, sin tener que prender el horno y es perfecta para resolver un antojo en pocos minutos sin ensuciar demasiado.
galletas de nutella
Esta receta es una idea original y simple para darse un gustito sin tener que prender el horno.
WEB
Las galletitas de Nutella en microondas son perfectas para compartir en una mediatarde y sus ingredientes son fáciles de conseguir. Además no lleva más de 10 minutos hacerlas. Esta opción se convierte en una receta fácil y sabrosa que puede combinarse con otras ideas sin cambiar la textura.