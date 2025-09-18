Galletitas de Nutella y avena en el microondas: receta simple en solo 10 minutos

Un receta exprés de galletas de Nutella. Se hace en el microondas, lleva pocos ingredientes y sorprende por su sabor y rapidez.

El antojo de algo dulce para la mediatarde nunca viene mal. Por eso existe una receta irresistible que puede prepararse en menos de 10 minutos y sin usar el horno. Se trata de unas galletitas a base de Nutella. Una alternativa que puede hacerse en el microondas junto a otros ingredientes que tenemos normalmente en casa.

Para estas galletas no existe ningún secreto y solo hay que mezclar algunos ingredientes simples que, combinados, ofrecen una textura suave por dentro y crocante por fuera. Lo mejor es que en apenas 10 minutos es posible tener lista una perfecta compañía para un café, un té o una merienda improvisada.

Ingredientes y preparación paso a paso Ingredientes 100 g de copos de avena

60 g de Nutella

45 g de leche

35 g de aceite de oliva

50 g de azúcar mascabo (preferentemente) o común.

15 g de cacao en polvo.

1/4 de cucharadita de vainillín

. 1 pizca de sal.

El paso a paso es simple En un bowl mezclá los copos de avena con la leche, el azúcar y el cacao en polvo. Luego, añadí la Nutella, el aceite de oliva, el vainillín y la sal, integrando hasta obtener una masa homogénea. Con una cuchara formá bolitas pequeñas que se aplastan ligeramente para darles forma de galleta. Las piezas colocalas en un plato apto para microondas, dejando espacio entre ellas. Cocinalas durante 2 a 3 minutos a máxima potencia, revisando a mitad del proceso para evitar que se endurezcan demasiado. Una vez listas, dejá enfriar unos minutos antes de consumir, ya que al reposar logran la textura ideal.

Algunos consejos y otras ideas para mejorar la receta Estas galletitas de Nutella pueden personalizarse fácilmente según los gustos de cada persona.

Algunas personas le agregan chips de chocolate negro antes de llevarlas al microondas para intensificar el sabor.

También pueden incluirse frutos secos picados como nueces o almendras, que aportan crocancia y un extra de energía.

Quienes prefieren una versión más liviana pueden reducir la cantidad de azúcar o reemplazarla por edulcorantes naturales como la stevia.

Si la Nutella es empalagosa por la cantidad, podemos reemplazarla por crema de maní, aunque le da un sabor diferente pero mantiene la suavidad de la preparación.

El microondas hace que esta receta sea simple y rápida, sin tener que prender el horno y es perfecta para resolver un antojo en pocos minutos sin ensuciar demasiado. Las galletitas de Nutella en microondas son perfectas para compartir en una mediatarde y sus ingredientes son fáciles de conseguir. Además no lleva más de 10 minutos hacerlas. Esta opción se convierte en una receta fácil y sabrosa que puede combinarse con otras ideas sin cambiar la textura.