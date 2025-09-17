Sin harina ni aceite: cómo hacer pancitos esponjosos con solo 4 ingredientes y en 15 minutos

Estos pancitos sin harina son fáciles, rápidos y versátiles, se adaptan a cualquier momento del día y combinan con todo lo que tengas en la heladera.

En los últimos años, cada vez más personas buscan opciones de panes alternativos, sin harinas tradicionales y con recetas simples que se puedan preparar en casa. La idea de hacer algo casero, rico y saludable siempre tienta, y si encima lleva pocos ingredientes y está listo en menos de media hora, mucho mejor.

Los pancitos sin harinas se convirtieron en un verdadero furor porque combinan practicidad, sabor y la posibilidad de adaptarlos a diferentes gustos. Además, no necesitan ingredientes raros ni difíciles de conseguir.

Esta receta tiene como protagonista un producto que suele estar en la alacena de muchas casas argentinas que es la leche en polvo. Ese es el secreto para lograr la textura esponjosa y la consistencia ideal para armar sandwiches, hamburguesas caseras o simplemente comerlos tibios con un poco de manteca y queso.

Estos pancitos son ideales para quienes buscan alternativas bajas en carbohidratos, para los que tienen ganas de probar algo distinto o para resolver un almuerzo rápido sin complicaciones.

Son tan versátiles que podés usarlos en un desayuno con mermelada, en la merienda con palta, o a la noche como base para un buen tostado. Una receta que nunca falla y que, además, es apta para toda la familia.

pancitos sin harina Ingredientes para hacer 6 pancitos caseros 3 huevos

200 g de leche en polvo (puede ser descremada o entera, según prefieras)

1 cucharadita de polvo para hornear

Sal a gusto El paso a paso para hacer pancitos En un bowl grande, colocá los tres huevos y batilos ligeramente.

Agregá la leche en polvo, el polvo de hornear y la sal.

Mezclá bien hasta que la preparación se una. La masa va a quedar con una textura un poco chiclosa, ¡así tiene que ser!

Forrá una placa de horno con papel manteca y pincelalo con un poco de aceite.

Con la ayuda de una cuchara, colocá porciones de la mezcla en la placa, dándoles forma de pequeños pancitos.

Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos por arriba.

Retiralos, dejalos enfriar unos minutos y disfrutalos.