17 de septiembre de 2025 - 16:03

Sin harina ni aceite: cómo hacer pancitos esponjosos con solo 4 ingredientes y en 15 minutos

Estos pancitos sin harina son fáciles, rápidos y versátiles, se adaptan a cualquier momento del día y combinan con todo lo que tengas en la heladera.

pancitos nube
Por Daniela Leiva

En los últimos años, cada vez más personas buscan opciones de panes alternativos, sin harinas tradicionales y con recetas simples que se puedan preparar en casa. La idea de hacer algo casero, rico y saludable siempre tienta, y si encima lleva pocos ingredientes y está listo en menos de media hora, mucho mejor.

Leé además

dieta para bajar de peso: como hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Dieta para bajar de peso: cómo hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
listo en 5 minutos: este pan de sarten es ideal para tu desayuno

Listo en 5 minutos: este pan de sartén es ideal para tu desayuno

Por Andrés Aguilera

Los pancitos sin harinas se convirtieron en un verdadero furor porque combinan practicidad, sabor y la posibilidad de adaptarlos a diferentes gustos. Además, no necesitan ingredientes raros ni difíciles de conseguir.

Esta receta tiene como protagonista un producto que suele estar en la alacena de muchas casas argentinas que es la leche en polvo. Ese es el secreto para lograr la textura esponjosa y la consistencia ideal para armar sandwiches, hamburguesas caseras o simplemente comerlos tibios con un poco de manteca y queso.

Estos pancitos son ideales para quienes buscan alternativas bajas en carbohidratos, para los que tienen ganas de probar algo distinto o para resolver un almuerzo rápido sin complicaciones.

Son tan versátiles que podés usarlos en un desayuno con mermelada, en la merienda con palta, o a la noche como base para un buen tostado. Una receta que nunca falla y que, además, es apta para toda la familia.

pancitos sin harina

Ingredientes para hacer 6 pancitos caseros

  • 3 huevos
  • 200 g de leche en polvo (puede ser descremada o entera, según prefieras)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Sal a gusto

El paso a paso para hacer pancitos

  • En un bowl grande, colocá los tres huevos y batilos ligeramente.
  • Agregá la leche en polvo, el polvo de hornear y la sal.
  • Mezclá bien hasta que la preparación se una. La masa va a quedar con una textura un poco chiclosa, ¡así tiene que ser!
  • Forrá una placa de horno con papel manteca y pincelalo con un poco de aceite.
  • Con la ayuda de una cuchara, colocá porciones de la mezcla en la placa, dándoles forma de pequeños pancitos.
  • Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos por arriba.
  • Retiralos, dejalos enfriar unos minutos y disfrutalos.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Bastoncitos de pan y pesto: receta keto baja en carbohidratos

Por Lucas Vasquez
Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Pan hecho en sartén, sin gluten ni harina: receta de solo 5 minutos

Por Alejo Zanabria
Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

El pan de chocolate sin harina que ayuda a reemplazar los bizchochuelos tradicionales: tampoco lleva azúcar

Por Andrés Aguilera
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera