22 de septiembre de 2025 - 15:45

Almuerzo o cena rápido y saludable: cómo hacer un budín de acelga y pollo sin harina

Este plato es muy fácil de preparar, rendidor y lo mejor es que podés aprovechar de usar todo lo que tenés en la heladera.

Budín de acelga y pollo
Por Daniela Leiva

El budín de acelga y pollo es de esas recetas que no solo son fáciles de preparar, sino que además es muy práctico, nutritivo y rendidor. Es perfecto para una cena liviana, un almuerzo acompañado de una ensalada fresca o incluso para llevar al trabajo en la vianda.

Leé además

Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Budín de pan en licuadora: una receta de solo 4 pasos

Por Alejo Zanabria
Esta es la mejor receta que podés hacer para acompañar una infusión.

Cómo es la receta del más delicioso budín con corazón de dulce de leche

Por Alejo Zanabria

Lo bueno de este budín es que combina lo mejor de dos mundos, la suavidad y el sabor de las verduras con la proteína del pollo, en un plato que no necesita demasiado trabajo ni ingredientes complicados.

Y si hablamos de aprovechar lo que tenemos en la heladera, es ideal porque podés reemplazar la acelga por espinaca, usar pan rallado común o integral, y hasta sumar algún queso extra para darle más cremosidad.

Además, es una opción práctica para quienes buscan cuidar su alimentación porque esta preparación aporta fibra, vitaminas, proteínas y se puede hacer más liviano o más contundente según lo que le agregues. Y si tenés chicos en casa, este budín es una excelente forma de que incorporen verduras sin protestar, porque su textura es suave y el sabor es delicioso.

Budín de acelga y pollo.j

Ingredientes para el budín saludable

  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de leche
  • 1 pechuga de pollo (aprox. 300 g)
  • 1 manojo grande de acelga (o espinaca)
  • 3-4 cucharadas de pan rallado (o más, según la consistencia)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Queso rallado (opcional, para gratinar)

El paso a paso para preparar un budín de acelga y pollo

  1. Lavá bien la acelga y picala finito. En paralelo, cortá la cebolla en cubitos y sofreíla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.
  2. Mientras tanto, cociná la pechuga de pollo en agua con sal o al vapor; una vez lista, desmenuzala con tenedor o procesala.
  3. En la misma sartén donde hiciste la cebolla, agregá la acelga picada y cocinala unos minutos hasta que se ablande. Si larga mucho líquido, escurrila bien, porque eso va a ayudar a que el budín no quede aguado.
  4. En un bowl grande, uní el pollo desmenuzado, la acelga y la cebolla. Sumá los huevos, la leche y el pan rallado. Mezclá hasta obtener una pasta homogénea. Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta, una pizca de nuez moscada.
  5. Precalentá el horno a 180 °C. Enmantecá o aceità un molde para budín, volcá la mezcla y, si querés darle un plus, espolvoreá con queso rallado para que se gratine. Llevá al horno durante 25 a 35 minutos, hasta que lo veas firme y doradito en la superficie.
  6. Dejá reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar. Podés comerlo caliente, tibio o incluso frío, acompañado de una ensalada fresca o un puré de papas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Cómo hacer un "panfin", la mezcla de budín y pan: receta de 5 ingredientes

Por Alejo Zanabria
calendario lunar de septiembre 2025: que dias cortarse el pelo para que crezca mas rapido

Calendario lunar de septiembre 2025: qué días cortarse el pelo para que crezca más rápido

Por Daniela Leiva
Vinagre y cáscara de huevo: combinación casera con usos en limpieza y jardín

Licuar cáscara de huevo y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y cómo aprovecharlo

Por Ignacio Alvarado
ni bicarbonato, ni limon, ni vinagre: como limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

Por Daniela Leiva