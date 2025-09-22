Almuerzo o cena rápido y saludable: cómo hacer un budín de acelga y pollo sin harina

El budín de acelga y pollo es de esas recetas que no solo son fáciles de preparar, sino que además es muy práctico, nutritivo y rendidor. Es perfecto para una cena liviana, un almuerzo acompañado de una ensalada fresca o incluso para llevar al trabajo en la vianda.
Lo bueno de este budín es que combina lo mejor de dos mundos, la suavidad y el sabor de las verduras con la proteína del pollo, en un plato que no necesita demasiado trabajo ni ingredientes complicados.
Y si hablamos de aprovechar lo que tenemos en la heladera, es ideal porque podés reemplazar la acelga por espinaca, usar pan rallado común o integral, y hasta sumar algún queso extra para darle más cremosidad.
Además, es una opción práctica para quienes buscan cuidar su alimentación porque esta preparación aporta fibra, vitaminas, proteínas y se puede hacer más liviano o más contundente según lo que le agregues. Y si tenés chicos en casa, este budín es una excelente forma de que incorporen verduras sin protestar, porque su textura es suave y el sabor es delicioso.
Budín de acelga y pollo.j
Ingredientes para el budín saludable
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche
- 1 pechuga de pollo (aprox. 300 g)
- 1 manojo grande de acelga (o espinaca)
- 3-4 cucharadas de pan rallado (o más, según la consistencia)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Queso rallado (opcional, para gratinar)