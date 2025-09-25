25 de septiembre de 2025 - 20:02

Cómo hacer panqueques sin TACC: receta simple con solo 4 ingredientes

Una receta rápida que sorprende entre las opciones sin gluten. Lleva pocos ingredientes y deja un resultado esponjoso y delicioso a la vez.

Esta receta es ideal para quienes necesitan alternativas sin TACC pero no quieren renunciar a un clásico que siempre está presente en la mesa.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Los panqueques suelen ser una de las recetas más elegidas en casa por su facilidad. Sin embargo, cuando se trata de preparar una versión sin TACC, muchas personas creen que es complicado o que no quedará igual que el sabor original. Por eso, esta receta es simple y solo lleva 4 ingredientes básicos y necesarios.

La clave está en combinar de manera precisa una premezcla apta para celíacos con lácteos y huevos, logrando una textura suave y liviana. Esta receta casera puede adaptarse tanto a preparaciones dulces como saladas, permitiendo disfrutar de panqueques rellenos o simplemente con azúcar. El resultado sorprende por su simpleza y rapidez en la cocina.

panqueques sin tacc
Ingredientes y paso a paso para disfrutar de unos panqueques sin TACC

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 200 gramos de premezcla libre de gluten.
  • 250 cc de leche.
  • 1 cucharadita de aceite.

El procedimiento es sencillo:

  1. En un bowl hay que batir los huevos con la leche, luego se incorpora la premezcla poco a poco y por último el aceite.
  2. La masa debe quedar sin grumos y con una consistencia ligera, lista para cocinar.
  3. Una vez lista, debemos engrasar levemente una sartén antiadherente y derramar un cucharón de mezcla, extendiéndola de manera uniforme.
  4. La masa se cocina a fuego medio por un minuto hasta que los bordes se despeguen y luego se da vuelta para dorar el otro lado.

Con esta cantidad de ingredientes se logran entre 8 y 10 panqueques finos, ideales para enrollar.

Es importante recordar que la premezcla sin gluten ya contiene los componentes necesarios para dar elasticidad y no requiere otros aditivos.

panqueques sin tacc
Con qué podemos combinar los panqueques sin TACC

Los panqueques preparados con esta receta pueden usarse en distintas versiones, ya sean dulces o saladas.

  • Para un desayuno o merienda se pueden acompañar con dulce de leche, mermelada, frutas frescas o miel.
  • En cambio, para un almuerzo o cena rápida y liviana, funcionan muy bien con rellenos salados como jamón y queso, verduras salteadas o pollo desmenuzado. Esta flexibilidad los convierte en una opción ideal para toda la familia.
  • Además, podemos prepararlas con anticipación y guardarlas en la heladera dentro de un recipiente hermético por hasta tres días. También es posible congelarlos, separándolos con papel manteca para evitar que se peguen.

De esta manera, siempre habrá panqueques listos para usar sin perder tiempo en la cocina. Lo mejor de esta versión sin TACC es que logra mantener la textura esponjosa y el sabor clásico que tanto gusta, adaptándose a quienes deben seguir una dieta libre de gluten.

panqueques sin tacc
Con solo cuatro ingredientes básicos se puede disfrutar de panqueques sin TACC que no tienen nada que envidiar a la receta tradicional. Son fáciles de preparar, rinden varias porciones y se adaptan a múltiples combinaciones.Con este método casero se demuestra que comer sin gluten no significa perder el sabor original de la receta.

