Dieta para bajar de peso: cómo hacer crepes de zucchini para un almuerzo o cena rápido y saludable

Cada vez son más los que buscan alternativas a las recetas tradicionales, ya sea porque siguen una dietabaja en carbohidratos o porque quieren comer más liviano. Una de las preparaciones que no falla es la de los crepes de zucchini, una versión ligera, sabrosa y muy versátil de los clásicos panqueques.
Lo mejor de esta receta es que no necesitás ser un experto para animarte porque con pocos ingredientes, un rallador y una sartén, podés tener listos en minutos unos crepes que se adaptan a cualquier momento del día.
Funcionan genial para un almuerzo rápido, una cena saludable o incluso como base para un brunch distinto. Y lo más lindo de todo es que podés rellenarlos con lo que tengas en la heladera: desde quesos y fiambres hasta vegetales frescos o pollo desmenuzado.
Para el relleno (opcional, pero recomendado):