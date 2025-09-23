Dieta para bajar de peso: cómo hacer crepes de zucchini para un almuerzo o cena rápido y saludable

Estos crepes de zucchini sin harina son el plato perfecto para cuando buscás algo rico, fácil y liviano, que podés tener listo en pocos minutos.

Cada vez son más los que buscan alternativas a las recetas tradicionales, ya sea porque siguen una dietabaja en carbohidratos o porque quieren comer más liviano. Una de las preparaciones que no falla es la de los crepes de zucchini, una versión ligera, sabrosa y muy versátil de los clásicos panqueques.

Lo mejor de esta receta es que no necesitás ser un experto para animarte porque con pocos ingredientes, un rallador y una sartén, podés tener listos en minutos unos crepes que se adaptan a cualquier momento del día.

Funcionan genial para un almuerzo rápido, una cena saludable o incluso como base para un brunch distinto. Y lo más lindo de todo es que podés rellenarlos con lo que tengas en la heladera: desde quesos y fiambres hasta vegetales frescos o pollo desmenuzado.

crepes de zucchini Ingredientes para hacer 4 crepes pequeños ½ zucchini rallado (bien escurrido para quitar el exceso de agua)

2 huevos

2 cucharadas de queso rallado (parmesano o el que prefieras)

Sal y pimienta a gusto

Para el relleno (opcional, pero recomendado):

Mozzarella fresca

Jamón cocido en fetas

Rúcula zucchini El paso a paso para hacer los crepes de zucchini Lavá bien el zucchini, rállalo con la parte fina del rallador y colocalo en un colador con un poco de sal. Dejalo reposar unos minutos para que largue el agua, luego apretalo con las manos o un paño limpio para eliminar el exceso de líquido. Este paso es clave para que la masa no quede aguada. En un bol, batí los dos huevos y sumá el zucchini escurrido. Agregá el queso rallado, sal y pimienta. Mezclá bien hasta que todo se integre en una preparación homogénea. La textura debe ser un poco espesa, como la de un batido denso. Calentá una sartén antiadherente con apenas un toque de aceite o rocío vegetal. Verté un cucharón de la mezcla y esparcila como si estuvieras haciendo un panqueque. Cociná a fuego medio-bajo durante 2 o 3 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme. Repetí hasta terminar la preparación. Una vez listos los crepes, podés rellenarlos en caliente con mozzarella para que se derrita, sumando luego jamón y unas hojas de rúcula fresca. Doblalos en forma de panqueque o de rollito y servilos al momento.