La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Si sufrís de algún problema de salud o restricción alimentaria que no te permite consumir harinas y o azúcares refinadas, esta receta dulce también es ideal.

"No es una chocotorta clásica, porque no tiene galletitas, pero el sabor se le parece y queda increíble", dice la chef Puli Cocina, creadora de la receta, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Además, dice que es "baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos".

4 claras de huevo .

. Media taza de eritritol o 2 cdas de stevia o el edulcorante que uses.

o 2 cdas de o el edulcorante que uses. 1 cda de cacao en polvo.

3 cddas de cualquier fruto seco pulverizado.

pulverizado. 1 cdita de esencia de vainilla .

. 1 cdita de polvo de hornear.

Para el relleno 1 taza de dulce de leche sin azúcar .

1 taza de yogurt griego o queso crema. Paso a paso para hacer esta chocotorta Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes. Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular. Hornear por 10 min a 150 grados o hasta que esté levemente dorado. Ahora, es turno de hacer la cobertura final. Para eso hay que mezclar el dulce de leche con el yogurt griego o queso crema. Poner en el freezer de tu casa por al menos 40 minutos revisar que este dura-. Terminar con cacao por encima, cortar las porciones y ¡a disfrutar!.