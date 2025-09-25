25 de septiembre de 2025 - 11:01

La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Esta receta dulce es ideal para aquellos con restricciones alimentarias, que desean comer saludable sin perderse de nada.

Por Alejo Zanabria

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar una chocotorta fit, baja en carbohidratos y alta en proteínas, que es perfecta para saciar los antojos dulces después de entrenar y darle al cuerpo todo lo que necesita.

Si sufrís de algún problema de salud o restricción alimentaria que no te permite consumir harinas y o azúcares refinadas, esta receta dulce también es ideal.

"No es una chocotorta clásica, porque no tiene galletitas, pero el sabor se le parece y queda increíble", dice la chef Puli Cocina, creadora de la receta, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Además, dice que es "baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos".

@pulicocina CHOCOTORTA SÚPER FIT BAJA EN HIDRATOS Pura Proteína, Sin Harinas, Sin Glúten y Sin Azúcar! Saludable y Riquísima!! Opción para hacerla Keto reemplazando el dulce de leche sin azúcar por mantequilla o pasta de maní! • No es una chocotorta clásica porque no tiene galletitas pero el sabor se le parece y queda increíble! Si estás cuidándote esta es la torta que tenés Que probar! Baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos! • INGREDIENTES: Masa 4 claras de huevo eggcelence ½ taza de eritritol o 2 Cdas de stevia o el edulcorante que uses (si querés usar azúcar sería ½ taza) 1 Cda de cacao en polvo 2 Cdas de cualquier fruto seco pulverizado como harina de almendras @wawfood, de coco, de maní, o coco rallado (podes usar harina de avena, maicena o cualquier harina si no la haces baja en hidratos) 1 cdita de esencia de vainilla 1 cdita de polvo de hornear • Relleno 1 taza de dulce de leche sin azúcar @beepureoficial 1 taza de yogurt griego @capuligourmet o queso crema • PROCEDIMIENTO: Masa Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes. Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular (de silicona preferentemente o sino aceitada y cubierta con papel manteca o de horno). Hornear por 10min a 150°C o hasta que esté levemente dorado. • Relleno Mezclar el dulce de leche (o mantequilla de maní si la haces keto) con el yogurt griego o queso crema. Armado: Cortar la masa en 4 cuadrados. Armar capas con relleno y masa. Terminar con cacao por encima y listo! Te recomiendo enfriarla al menos una hora y a disfrutar!! • Si te gustó déjame un comentario y guárdate la receta así Instagram te sigue mostrando mis recetas! • • • • • #sin#sinazucarc#ricoysaludablej#bajoencarbohidratosc#recetassaludableso#chocotortan#sinharinasn#sinharinao#chocotortao#chocotortafitc#recetasdulceso#chocolateo#chocolatecake sonido original - Pulicocina - Recetas Fáciles

Ingredientes

Para la masa:

  • 4 claras de huevo.
  • Media taza de eritritol o 2 cdas de stevia o el edulcorante que uses.
  • 1 cda de cacao en polvo.
  • 3 cddas de cualquier fruto seco pulverizado.
  • 1 cdita de esencia de vainilla.
  • 1 cdita de polvo de hornear.
Para el relleno

  • 1 taza de dulce de leche sin azúcar .
  • 1 taza de yogurt griego o queso crema.

Paso a paso para hacer esta chocotorta

  1. Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes.
  2. Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular.
  3. Hornear por 10 min a 150 grados o hasta que esté levemente dorado.
  4. Ahora, es turno de hacer la cobertura final. Para eso hay que mezclar el dulce de leche con el yogurt griego o queso crema.
  5. Poner en el freezer de tu casa por al menos 40 minutos revisar que este dura-. Terminar con cacao por encima, cortar las porciones y ¡a disfrutar!.
