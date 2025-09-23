Cómo hacer alfajores de limón simple y rápido: sin harina ni manteca

Se trata de una de las pocas recetas prácticas de alfajores que sin usar ingredientes tradicionales son ideales para acompañar cualquier infusión.
Los alfajores caseros son un clásico de la merienda, pero esta vez aparece una versión mucho más liviana. Se trata de una receta que no lleva harina ni manteca, perfecta para quienes buscan algo rico pero más saludable. Además, pueden pasar casi una semana al aire libre sin descomponerse.
El secreto está en reemplazar la base tradicional por avena triturada y aceite de coco, logrando una masa suave que se hornea en pocos minutos. El relleno, en lugar de dulce de leche, combina yogur griego con jugo y ralladura de limón, lo que les da frescura y un sabor único.
recetas
Estos alfajores son una gran opción para quienes buscan comer sano y rico.
Web
Ingredientes
- 2 tazas de avena triturada.
- 2 huevos
- 1/4 taza de aceite de coco
- 3 cucharadas de miel o endulzante natural
- Ralladura de 1 limón
Para el relleno:
- Yogur griego.
- jugo y ralladura de limón.
- 2 cucharadas de miel.
Paso a paso para hacer estos alfajorcitos
- Lo primero que hay que hacer es mezclar muy bien todos los ingredientes.
- Luego hay que forman tapitas pequeñas - o más grandes si querés alfajores del modo tradicional-.
- Hornean entre 10 y 12 minutos a 180 grados.
- Una vez que las tapas esten cocinadas, hay que rellenar con la crema de yogur y limón. Después, se dejan enfriar en la heladera para que tomen consistencia.
- Como toque final, se pueden pasar los bordes por coco rallado o bañarlos con chocolate amargo derretido.