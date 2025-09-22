Las recetas de cocina casera revelan trucos para preparar alfajorcitos de maicena sin huevo y aptos para celíacos.

Los alfajorcitos de maicena son un clásico de la repostería argentina. Con su textura suave y su relleno de dulce de leche, se convirtieron en un símbolo de la merienda. Hoy, las recetas modernas ofrecen versiones adaptadas: sin huevo y libres de gluten, aptas para quienes deben cuidar la alimentación.

Cabe aclarar que la maicena (fécula de maíz) no contiene gluten en forma natural, pero es clave verificar que el envase tenga certificación “sin TACC”, ya que puede contaminarse en el proceso industrial.

Ingredientes para alfajorcitos sin huevo ni gluten 200 g de maicena certificada sin TACC.

100 g de harina de arroz.

100 g de manteca pomada.

80 g de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC.

Dulce de leche repostero para rellenar.

Coco rallado para decorar.

Con estos ingredientes, la masa queda liviana y desmenuzable, sin necesidad de huevos ni harinas con gluten.

Sin huevo ni gluten cómo hacer alfajorcitos de maicena, fácil y rápido (1) Recetas fáciles: paso a paso para prepararlos Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema.

Incorporar la esencia de vainilla y mezclar bien.

Añadir la maicena, la harina de arroz y el polvo de hornear sin TACC.

Unir la masa con las manos hasta que quede homogénea.

Estirar con palo de amasar y cortar tapitas redondas.

Hornear a 170 °C durante 8 a 10 minutos, cuidando que no se doren demasiado.

Una vez frías, rellenar con dulce de leche repostero y pasar los bordes por coco rallado.