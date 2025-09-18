4 pájaros que aparecen en primavera y cantan siempre al amanecer

El amanecer en Argentina tiene un sonido particular que lo diferencia de cualquier otro momento del día. Apenas suena el despertador matutino, ciertos pájaros también marcan el inicio de la mañana con su canto inconfundible . Esa melodía no solo anuncia la salida del sol sino que además cumple funciones vitales para su supervivencia .

Tras más de 100 años de silencio, reapareció un ave que cambia la historia de la conservación

No todas las especies de aves son madrugadoras . Algunas prefieren la calma del anochecer o del mediodía. Sin embargo, hay cuatro pájaros que se hacen escuchar desde muy temprano y acompañan la rutina de pueblos y ciudades con sonidos que se repiten generación tras generación.

El amanecer se empieza con el inconfundible canto de estos pájaros que en climas cálidos aparecen día a día.

Hornero

Es el ave nacional de Argentina y también comienza a vocalizar muy temprano. Su canto en pareja resulta inconfundible, acompañando el inicio de las jornadas rurales y urbanas.

Además, un dato interesante es que en la época de primavera aparecen las catas. Son fáciles de diferenciar mediante el sonido porque suelen ser muy ruidosas y pueden vocalizar en distintos momentos del día, aunque no tienen la misma constancia en el amanecer que otras especies.

Qué significa que estas aves madruguen con sus cantos

El hábito de los cantos matutinos tiene una explicación ecológica y evolutiva.

Durante el amanecer, el aire es más estable y el sonido viaja con mayor claridad , lo que permite a los pájaros transmitir sus mensajes a mayores distancias. Por eso, cantar temprano se convierte en una ventaja natural para las aves.

y el sonido viaja con mayor , lo que permite a los pájaros transmitir sus mensajes a mayores distancias. Por eso, cantar temprano se convierte en una para las aves. En el caso del benteveo , su canto es clave para delimitar territorio frente a otros machos y dejar en claro la zona donde buscará alimento .

, su canto es clave para frente a otros machos y dejar en claro la zona donde buscará . El zorzal colorado utiliza sus melodías más largas en la mañana, cuando todavía no ha comenzado su búsqueda intensiva de comida , de modo que invierte energía en comunicación .

utiliza sus melodías más largas en la mañana, cuando todavía no ha comenzado su búsqueda intensiva de , de modo que invierte . El chingolo aprovecha la tranquilidad del amanecer para mantener contacto con su grupo y coordinar actividades de búsqueda.

aprovecha la del amanecer para mantener y coordinar actividades de búsqueda. Mientras tanto, el hornero canta en pareja como parte de un ritual de cohesión y también para advertir de su nido a posibles intrusos.

Estas conductas no son casuales, sino que forman parte de la estrategia de supervivencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Así, cada amanecer argentino se llena de sonidos familiares que no solo embellecen la experiencia humana sino que también sostienen la dinámica de las poblaciones de aves.