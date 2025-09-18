18 de septiembre de 2025 - 23:13

4 pájaros que aparecen en primavera y cantan siempre al amanecer

Hay pájaros que se distinguen por marcar el inicio del día con su canto inconfundible y son fáciles de reconocer en cualquier barrio o ciudad.

El amanecer en Argentina tiene un sonido particular que lo diferencia de cualquier otro momento del día. Apenas suena el despertador matutino, ciertos pájaros también marcan el inicio de la mañana con su canto inconfundible. Esa melodía no solo anuncia la salida del sol sino que además cumple funciones vitales para su supervivencia.

No todas las especies de aves son madrugadoras. Algunas prefieren la calma del anochecer o del mediodía. Sin embargo, hay cuatro pájaros que se hacen escuchar desde muy temprano y acompañan la rutina de pueblos y ciudades con sonidos que se repiten generación tras generación.

El canto de estos 4 pájaros nos despiertan al amanecer

Benteveo

  • Si esta ave visita el hogar es porque está anunciando el nacimiento de una persona, según la tradición popular.
  • Además de destacarse por su color amarillo en su pecho, el benteveo es uno de los más reconocibles por su grito fuerte y repetitivo, que anuncia su presencia desde los árboles más altos.

Zorzal colorado

  • Según el mito popular, esta especie cuando canta en distintos momentos del día es porque está anunciando una muerte.
  • Su melodía es más suave que las demás pero muy variada y se escucha con claridad en la primera luz del día.

Chingolo

  • Es pequeño y común en plazas y jardines, aporta un canto melódico que suele repetirse en intervalos regulares. Su característica principal es que puede cantar tanto solo como acompañado por otros de su especie.

Hornero

  • Es el ave nacional de Argentina y también comienza a vocalizar muy temprano. Su canto en pareja resulta inconfundible, acompañando el inicio de las jornadas rurales y urbanas.

Además, un dato interesante es que en la época de primavera aparecen las catas. Son fáciles de diferenciar mediante el sonido porque suelen ser muy ruidosas y pueden vocalizar en distintos momentos del día, aunque no tienen la misma constancia en el amanecer que otras especies.

Qué significa que estas aves madruguen con sus cantos

El hábito de los cantos matutinos tiene una explicación ecológica y evolutiva.

  • Durante el amanecer, el aire es más estable y el sonido viaja con mayor claridad, lo que permite a los pájaros transmitir sus mensajes a mayores distancias. Por eso, cantar temprano se convierte en una ventaja natural para las aves.
  • En el caso del benteveo, su canto es clave para delimitar territorio frente a otros machos y dejar en claro la zona donde buscará alimento.
  • El zorzal colorado utiliza sus melodías más largas en la mañana, cuando todavía no ha comenzado su búsqueda intensiva de comida, de modo que invierte energía en comunicación.
  • El chingolo aprovecha la tranquilidad del amanecer para mantener contacto con su grupo y coordinar actividades de búsqueda.
  • Mientras tanto, el hornero canta en pareja como parte de un ritual de cohesión y también para advertir de su nido a posibles intrusos.
Estas conductas no son casuales, sino que forman parte de la estrategia de supervivencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Así, cada amanecer argentino se llena de sonidos familiares que no solo embellecen la experiencia humana sino que también sostienen la dinámica de las poblaciones de aves.

