Ideales para la primavera: 4 tragos con y sin alcohol fáciles de preparar

Cuando llega la primavera parece cambiar todo por la diversidad de colores y aromas. Además, la hidratación es más frecuente. Esta estación invita a probar tragos diferentes que combinan ingredientes frutales y herbales , ideales para reuniones al aire libre o para disfrutar en casa .

Lo positivo es que no todas las recetas deben tener alcohol para ser atractivas. Existen opciones que mezclan frutas y hierbas con agua con gas o jarabes naturales, que resultan igual de refrescantes y llamativas . De esta manera, tanto quienes consumen alcohol como quienes no, pueden disfrutar de propuestas que se adaptan a cualquier ocasión.

Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.

Su preparación lleva unos pocos minutos y consiste en machacar la menta con el azúcar y el jugo de limón, agregar el ron y el jugo de mandarina, y completar con agua con gas y hielo.

Pepino y albahaca

Para hacerlo se necesitan:

3 ramitas de albahaca .

. 1 onza de jarabe de pepino .

. 2 onzas de ginebra premium.

premium. 1 onza de jugo de lima fresco.

fresco. Agua tónica para completar.

El procedimiento es sencillo. Solo hay que mezclar los ingredientes en una coctelera con hielo, servir en vaso alto y terminar con la tónica. Este trago sorprende por su frescura y su aroma herbal que se potencia en los días cálidos.

tragos en primavera Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación. WEB

Dos tragos sin alcohol ideales para refrescar y disfrutar en climas cálidos

Las bebidas sin alcohol no se quedan atrás cuando se trata de sorprender en primavera.

Limonada de lavanda

Se prepara con:

6 tazas de agua .

. ½ taza de azúcar .

. ¼ de taza de miel .

. 3 cucharadas de lavanda seca .

. 2 tazas de jugo de limón .

. Opcionalmente, unas gotas de colorante alimentario azul o morado.

En esta elección solo hay que hervir parte del agua con la lavanda, azúcar y miel. Eso hay que dejarlo reposar y luego mezclar con el jugo de limón y el resto del agua fría.

El procedimiento puede llevar tiempo pero su resultado es una bebida única, aromática y floral que se disfruta tanto en la tarde como en la noche.

Spritzer de arándanos

Se necesita:

1 taza de arándanos .

. 10 hojas de menta .

. 1 onza de jugo de lima .

. 1 onza de jarabe simple.

simple. 4 onzas de agua con gas.

Los arándanos y la menta se machacan suavemente en un vaso, luego hay que incorporar el jugo de lima y el jarabe, y finalmente debemos completar con agua con gas y hielo.

Este trago resulta colorido, fresco y con un toque frutal que combina a la perfección con cualquier encuentro.

La primavera invita a probar nuevos tragos y que sean frescos. Además de acompañar momentos sociales estas opciones con alcohol o sin alcohol son ideales para compartir momentos en climas donde empiezan a salir propuestas al aire libre. Estos 4 tragos integran color, frescura y equilibrio de sabores.