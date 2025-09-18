Ideales para la primavera: 4 tragos con y sin alcohol fáciles de preparar

Cuando llega la primavera parece cambiar todo por la diversidad de colores y aromas. Además, la hidratación es más frecuente. Esta estación invita a probar tragos diferentes que combinan ingredientes frutales y herbales, ideales para reuniones al aire libre o para disfrutar en casa.
Lo positivo es que no todas las recetas deben tener alcohol para ser atractivas. Existen opciones que mezclan frutas y hierbas con agua con gas o jarabes naturales, que resultan igual de refrescantes y llamativas. De esta manera, tanto quienes consumen alcohol como quienes no, pueden disfrutar de propuestas que se adaptan a cualquier ocasión.
tragos en primavera
Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.
Dos tragos con alcohol que marcarán tendencia en primavera
Mojito mandarina
Una preparación distinta y fresca del clásico mojito cubano. Sus ingredientes incluyen:
Su preparación lleva unos pocos minutos y consiste en machacar la menta con el azúcar y el jugo de limón, agregar el ron y el jugo de mandarina, y completar con agua con gas y hielo.
Pepino y albahaca
Para hacerlo se necesitan:
- 3 ramitas de albahaca.
- 1 onza de jarabe de pepino.
- 2 onzas de ginebra premium.
- 1 onza de jugo de lima fresco.
- Agua tónica para completar.
El procedimiento es sencillo. Solo hay que mezclar los ingredientes en una coctelera con hielo, servir en vaso alto y terminar con la tónica. Este trago sorprende por su frescura y su aroma herbal que se potencia en los días cálidos.
Dos tragos sin alcohol ideales para refrescar y disfrutar en climas cálidos
Las bebidas sin alcohol no se quedan atrás cuando se trata de sorprender en primavera.
Limonada de lavanda
Se prepara con:
- 6 tazas de agua.
- ½ taza de azúcar.
- ¼ de taza de miel.
- 3 cucharadas de lavanda seca.
- 2 tazas de jugo de limón.
- Opcionalmente, unas gotas de colorante alimentario azul o morado.
En esta elección solo hay que hervir parte del agua con la lavanda, azúcar y miel. Eso hay que dejarlo reposar y luego mezclar con el jugo de limón y el resto del agua fría.
El procedimiento puede llevar tiempo pero su resultado es una bebida única, aromática y floral que se disfruta tanto en la tarde como en la noche.
Spritzer de arándanos
Se necesita:
- 1 taza de arándanos.
- 10 hojas de menta.
- 1 onza de jugo de lima.
- 1 onza de jarabe simple.
- 4 onzas de agua con gas.
Los arándanos y la menta se machacan suavemente en un vaso, luego hay que incorporar el jugo de lima y el jarabe, y finalmente debemos completar con agua con gas y hielo.
Este trago resulta colorido, fresco y con un toque frutal que combina a la perfección con cualquier encuentro.
La primavera invita a probar nuevos tragos y que sean frescos. Además de acompañar momentos sociales estas opciones con alcohol o sin alcohol son ideales para compartir momentos en climas donde empiezan a salir propuestas al aire libre. Estos 4 tragos integran color, frescura y equilibrio de sabores.