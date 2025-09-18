18 de septiembre de 2025 - 21:15

Ideales para la primavera: 4 tragos con y sin alcohol fáciles de preparar

Los días de calor aumentan y algunas bebidas pueden refrescar. Se preparan en poco tiempo y sus combinaciones son ideales en primavera.

Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cuando llega la primavera parece cambiar todo por la diversidad de colores y aromas. Además, la hidratación es más frecuente. Esta estación invita a probar tragos diferentes que combinan ingredientes frutales y herbales, ideales para reuniones al aire libre o para disfrutar en casa.

Lo positivo es que no todas las recetas deben tener alcohol para ser atractivas. Existen opciones que mezclan frutas y hierbas con agua con gas o jarabes naturales, que resultan igual de refrescantes y llamativas. De esta manera, tanto quienes consumen alcohol como quienes no, pueden disfrutar de propuestas que se adaptan a cualquier ocasión.

tragos en primavera
Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.

Dos tragos con alcohol que marcarán tendencia en primavera

Mojito mandarina

Una preparación distinta y fresca del clásico mojito cubano. Sus ingredientes incluyen:

  • 1 taza de jugo de mandarina.
  • 3 cucharadas de jugo de limón fresco.
  • 4 cucharadas de azúcar.
  • 4 onzas de hojas de menta.
  • 1 taza de agua con gas.
  • ½ taza de ron y hielo a gusto.

Su preparación lleva unos pocos minutos y consiste en machacar la menta con el azúcar y el jugo de limón, agregar el ron y el jugo de mandarina, y completar con agua con gas y hielo.

Pepino y albahaca

Para hacerlo se necesitan:

  • 3 ramitas de albahaca.
  • 1 onza de jarabe de pepino.
  • 2 onzas de ginebra premium.
  • 1 onza de jugo de lima fresco.
  • Agua tónica para completar.

El procedimiento es sencillo. Solo hay que mezclar los ingredientes en una coctelera con hielo, servir en vaso alto y terminar con la tónica. Este trago sorprende por su frescura y su aroma herbal que se potencia en los días cálidos.

tragos en primavera
Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.

Dos tragos sin alcohol ideales para refrescar y disfrutar en climas cálidos

Las bebidas sin alcohol no se quedan atrás cuando se trata de sorprender en primavera.

Limonada de lavanda

Se prepara con:

  • 6 tazas de agua.
  • ½ taza de azúcar.
  • ¼ de taza de miel.
  • 3 cucharadas de lavanda seca.
  • 2 tazas de jugo de limón.
  • Opcionalmente, unas gotas de colorante alimentario azul o morado.

En esta elección solo hay que hervir parte del agua con la lavanda, azúcar y miel. Eso hay que dejarlo reposar y luego mezclar con el jugo de limón y el resto del agua fría.

El procedimiento puede llevar tiempo pero su resultado es una bebida única, aromática y floral que se disfruta tanto en la tarde como en la noche.

Spritzer de arándanos

Se necesita:

  • 1 taza de arándanos.
  • 10 hojas de menta.
  • 1 onza de jugo de lima.
  • 1 onza de jarabe simple.
  • 4 onzas de agua con gas.

Los arándanos y la menta se machacan suavemente en un vaso, luego hay que incorporar el jugo de lima y el jarabe, y finalmente debemos completar con agua con gas y hielo.

Este trago resulta colorido, fresco y con un toque frutal que combina a la perfección con cualquier encuentro.

tragos en primavera
Elegir estos tragos es una forma de disfrutar con un toque de sabor que aparece en primavera gracias a las frutas de estación.

La primavera invita a probar nuevos tragos y que sean frescos. Además de acompañar momentos sociales estas opciones con alcohol o sin alcohol son ideales para compartir momentos en climas donde empiezan a salir propuestas al aire libre. Estos 4 tragos integran color, frescura y equilibrio de sabores.

