Con solo 4 ingredientes naturales: cómo preparar el licuado ideal para alejar la rinitis alérgica

Las alergias comienzan a mostrarse a poco tiempo de la llegada de la primavera . Los estornudos , la congestión y lagrimeos son síntomas en distintas personas en las que su sistema inmune es débil . Por eso, existe una combinación de frutas y verduras que reducen la rinitis alérgica. Con solo 4 ingredientes naturales , podés disfrutar de un licuado diario.

Los climas cálidos comienzan y las frutas y verduras son un complemento para el aporte diario de vitaminas esenciales . Este licuado le suma propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a disminuir las molestias alérgicas de la estación y mejoran la calidad de vida.

Los 4 ingredientes juntos son claves en este licuado porque aportan nutrientes que apoyan al sistema respiratorio y la defensa inmunológica .

Estos 4 alimentos juntos en un licuado aportan un sabor irresistible y además pueden combinarse con otros ingredientes.

2 zanahorias medianas

medianas 1 rama de apio

1 remolacha pequeña.

Todos esos ingredientes deben estar bien lavados y preferentemente crudos. Colocá las frutas y verduras en la licuadora junto con un vaso de agua . Además, si preferís un sabor más suave, podés usar trozos de manzana. El licuado debés mezclarlo hasta lograr una textura homogénea. Para endulzarlo, podés agregar una cucharadita de miel si es necesario. Aunque lo ideal es que lo tomes recién hecho para conservar sus propiedades.

Cómo impacta tomar este licuado de forma regular

Para los expertos de Cleveland Clinic, el consumo diario de este licuado aporta múltiples beneficios. La combinación de antioxidantes y vitaminas ayuda a disminuir la producción de histamina, una sustancia clave en las reacciones alérgicas.

Además, los 4 alimentos juntos alejan poco a poco esa congestión nasal incómoda gracias a su acción antiinflamatoria.

Con el paso de los días, los principios naturales ayudarán a mejorar la respuesta inmunológica.

Su color llamativo incita a dudar de tomarlo y acomodarlo a la rutina diaria pero este licuado aporta la energía necesaria y además mejora la circulación sanguínea, lo que resulta favorable para la oxigenación de los tejidos.

El mejor momento para beberlo y aprovecharlo es en ayunas, porque el organismo absorbe mejor sus nutrientes. Sin embargo, otra opción es consumirlo a media mañana como reemplazo del café.

El licuado de zanahoria, ananá, apio y remolacha es una alternativa natural que aporta nutrientes importantes para mejorar la respuesta del organismo frente a la rinitis alérgica. Su preparación, además de ser sencilla, aporta beneficios antiinflamatorios y antioxidantes gracias a estos alimentos. Por eso, tendrás que beberlo en momentos adecuados para notar la diferencia.