Después de los 40 años: cuáles son los alimentos y nutrientes ideales para frenar la pérdida muscular

Adoptar estas prácticas garantiza mayor vitalidad, independencia y bienestar en las décadas posteriores.

El paso del tiempo provoca una transformación silenciosa y profunda: la pérdida progresiva de masa muscular. Este fenómeno, conocido como sarcopenia, comienza alrededor de los 30 años y afecta tanto a personas activas como sedentarias. Varios alimentos y nutrientes previenen este escenario.

La pérdida muscular puede traer problemas para la salud general.

Qué es la sarcopenia

- La sarcopenia condiciona la movilidad, la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

- Implica una reducción gradual de fuerza y músculo que, si no se atiende, conlleva un mayor riesgo de caídas, lesiones y enfermedades crónicas como diabetes u osteoporosis.

Los nutrientes esenciales para evitarla

Un factor clave en la prevención de este deterioro es la leucina, un aminoácido esencial que el cuerpo no produce y debe incorporarse a través de la dieta. Según investigaciones, la leucina actúa como un interruptor biológico que estimula la síntesis de proteínas musculares tras cada ingesta, ayudando a contrarrestar la llamada resistencia anabólica, es decir, la dificultad del músculo para regenerarse a medida que pasan los años.

Sin embargo, este efecto solo se potencia cuando la alimentación adecuada se combina con ejercicio regular, especialmente de fuerza, lo que incrementa la sensibilidad del músculo a la acción de la leucina.

Una dieta equilibrada es esencial para prevenir la sarcopenia.

Cómo modificar la dieta

- Cada comida principal debería aportar entre 2 y 5 gramos de leucina, junto con 25 a 30 gramos de proteínas de buena calidad, distribuidas de manera uniforme a lo largo del día.

- Este aporte puede lograrse con alimentos de consumo cotidiano: dos pechugas medianas de pollo, cinco huevos enteros o tres vasos de leche cubren la cantidad recomendada por comida.

- También son fuentes importantes las carnes rojas, pescados, la soja, los garbanzos y la quinoa, aunque en el caso de los vegetales se requiere un mayor volumen o la combinación de distintos productos para alcanzar la dosis efectiva.

La dieta mediterránea, ¿previene la demencia senil?

¿Se deben usar suplementos?

El uso de suplementos con leucina puede ser útil en casos específicos, como personas que no llegan a cubrir sus requerimientos con la alimentación, atletas con demandas elevadas o tras entrenamientos intensos.

No obstante, la suplementación no sustituye una dieta equilibrada ni el ejercicio, y su consumo debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud. La dosis máxima recomendada se sitúa en 550 miligramos por kilo de peso corporal, lo que convierte en indispensable la orientación médica para evitar excesos y efectos adversos.

Los especialistas coinciden en que la leucina, por sí sola, no representa una solución milagrosa contra la pérdida muscular. Su verdadera eficacia radica en integrarla a un plan sostenido que combine nutrición balanceada, entrenamiento de fuerza y hábitos saludables desde la adultez temprana.

