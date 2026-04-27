¿Por qué la sal ahora debe guardarse en la heladera y qué función cumple en poco tiempo?

Más allá de su rol en la cocina, la sal puede convertirse en un beneficio dentro de la heladera para mejorar la conservación de los alimentos y el ambiente.

La sal posee propiedades indispensables para que actúe dentro de la heladera.

La sal es uno de los ingredientes más antiguos y versátiles que existen. Tradicionalmente se la guarda en la alacena, lista para usar en distintas comidas. Sin embargo, existe una nueva recomendación que llama la atención: colocarla dentro de la heladera, en cualquier sitio.

Aunque a primera vista puede parecer innecesario, este cambio responde a propiedades físicas de la sal que van más allá de su uso culinario, según Science Direct. En particular, su capacidad para interactuar con la humedad y los olores la convierte en una herramienta útil dentro de espacios cerrados como la heladera.

sal en la heladera Con pequeños cambios, es posible optimizar la conservación de los alimentos. WEB

Cuál es el motivo por el que recomiendan guardar sal en la heladera La clave está en una característica poco conocida: la sal actúa como un absorbente natural. Esto significa que puede captar y retener la humedad presente en el ambiente, como la condensación que suele generarse dentro de la heladera.

Cuando hay exceso de humedad, aumentan las probabilidades de que se desarrollen moho y bacterias. Además, este ambiente puede afectar la calidad de frutas, verduras y otros alimentos sensibles, acelerando su deterioro.

y Además, este ambiente puede afectar la y acelerando su deterioro. Al colocar sal dentro de la heladera, se reduce parte de esa humedad ambiental. Esto ayuda a mantener un entorno más seco, lo que favorece la conservación de los alimentos y disminuye el riesgo de que se estropeen rápidamente.

lo que favorece la conservación de los alimentos y disminuye el riesgo de que se estropeen rápidamente. Otro aspecto importante es su capacidad para neutralizar olores. La sal puede absorber aromas intensos provenientes de alimentos como pescado, queso o cebolla, evitando que se mezclen entre sí. Esto mejora el olor general del refrigerador y reduce la transferencia de sabores entre productos. sal en la heladera Este uso no reemplaza la limpieza regular del electrodoméstico. WEB

Cómo usar la sal correctamente dentro de la heladera Aplicar este método es simple y no necesita más que sal y un recipiente abierto. Solo hace falta colocar una o dos cucharadas de sal en un recipiente pequeño y ubicarlo dentro de la heladera.

o en un y ubicarlo dentro de la heladera. Si el objetivo es controlar la humedad, lo más recomendable es situarlo cerca del cajón de frutas y verduras, donde suele concentrarse más condensación.

lo más recomendable es situarlo cerca del y donde suele concentrarse más En cambio, si se busca reducir olores específicos, conviene colocar el recipiente cerca de los alimentos que los generan.

conviene colocar el recipiente Para mantener su eficacia, es importante renovar la sal cada dos o tres semanas, ya que con el tiempo pierde su capacidad de absorción. sal en la heladera WEB Guardar sal en la heladera no es una necesidad, pero sí una estrategia práctica que puede mejorar el ambiente interno del refrigerador. Su capacidad para absorber humedad y neutralizar olores la convierte en una solución simple y accesible.