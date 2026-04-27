¿Por qué la sal ahora debe guardarse en la heladera y qué función cumple en poco tiempo?

La sal es uno de los ingredientes más antiguos y versátiles que existen. Tradicionalmente se la guarda en la alacena, lista para usar en distintas comidas. Sin embargo, existe una nueva recomendación que llama la atención: colocarla dentro de la heladera, en cualquier sitio.
Aunque a primera vista puede parecer innecesario, este cambio responde a propiedades físicas de la sal que van más allá de su uso culinario, según Science Direct. En particular, su capacidad para interactuar con la humedad y los olores la convierte en una herramienta útil dentro de espacios cerrados como la heladera.
Cuál es el motivo por el que recomiendan guardar sal en la heladera
La clave está en una característica poco conocida: la sal actúa como un absorbente natural. Esto significa que puede captar y retener la humedad presente en el ambiente, como la condensación que suele generarse dentro de la heladera.
Cómo usar la sal correctamente dentro de la heladera
- Aplicar este método es simple y no necesita más que sal y un recipiente abierto. Solo hace falta colocar una o dos cucharadas de sal en un recipiente pequeño y ubicarlo dentro de la heladera.
- Si el objetivo es controlar la humedad, lo más recomendable es situarlo cerca del cajón de frutas y verduras, donde suele concentrarse más condensación.
- En cambio, si se busca reducir olores específicos, conviene colocar el recipiente cerca de los alimentos que los generan.
- Para mantener su eficacia, es importante renovar la sal cada dos o tres semanas, ya que con el tiempo pierde su capacidad de absorción.
Guardar sal en la heladera no es una necesidad, pero sí una estrategia práctica que puede mejorar el ambiente interno del refrigerador. Su capacidad para absorber humedad y neutralizar olores la convierte en una solución simple y accesible.