27 de abril de 2026 - 18:25

Por qué la pasta de maní es un beneficio para adultos mayores para la movilidad corporal

Salud. Nuevas investigaciones sugieren que el consumo regular de la pasta de maní podría influir en la rapidez y la capacidad de movimiento en adultos mayores.

Pese al aporte calórico adicional, no se registraron aumentos significativos de peso en adultos mayores.

Pese al aporte calórico adicional, no se registraron aumentos significativos de peso en adultos mayores.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

A medida que avanza la edad, mantener la movilidad y la independencia se vuelve uno de los principales desafíos en adultos mayores. Acciones simples como levantarse de una silla, caminar con estabilidad o realizar tareas domésticas pueden volverse más complejas con el tiempo. La alimentación empieza a jugar un rol clave y la pasta de maní es indispensable.

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Aunque tradicionalmente se la asocia a desayunos o meriendas, su perfil nutricional y su aporte energético la posicionan como una opción interesante para acompañar el envejecimiento activo.

pasta de maní en adultos mayores
La pasta de maní (o mantequilla) fue analizada por su impacto en la autonomía física durante la vejez.

La pasta de maní (o mantequilla) fue analizada por su impacto en la autonomía física durante la vejez.

Qué dice la investigación sobre la pasta de maní y la movilidad

Un estudio reciente de la revista médica Journal of Cachexia, analizó el impacto del consumo diario de pasta de maní en adultos mayores y encontró resultados que llaman la atención. Durante seis meses, un grupo de personas de entre 66 y 89 años incorporó tres cucharadas diarias a su alimentación habitual.

  • Al finalizar el período, quienes habían sumado este alimento lograron completar pruebas físicas vinculadas a la autonomía (como levantarse y sentarse) en menos tiempo que aquellos que no modificaron su dieta. La diferencia promedio fue de poco más de un segundo, un dato que, aunque parece menor, resulta relevante en términos funcionales.
  • Lo más interesante es que esta mejora no estuvo asociada a un aumento en la masa muscular ni en la fuerza general, sino a una mayor eficiencia en los movimientos. Esto refuerza la idea de que la movilidad no depende únicamente del volumen muscular, sino también de la energía disponible y la calidad de la alimentación.
pasta de maní en adultos mayores
Es beneficioso incorporarla dentro del marco de una alimentación variada.

Es beneficioso incorporarla dentro del marco de una alimentación variada.

Qué nutrientes aporta y por qué puede marcar la diferencia

  • La pasta de maní combina varios nutrientes clave para la salud en adultos mayores. Es fuente de proteínas, lo que contribuye a cubrir requerimientos que muchas veces no se alcanzan con la dieta habitual. También aporta grasas saludables, fundamentales para el funcionamiento celular y la energía.
  • Además, contiene minerales como magnesio y potasio, que participan en la función muscular, y vitamina E, conocida por su acción antioxidante. Este conjunto de nutrientes puede favorecer no solo el movimiento, sino también el estado general del organismo.

Otro aspecto relevante es su densidad calórica

En personas mayores con bajo apetito o dificultades para alimentarse adecuadamente, incorporar alimentos energéticos puede ayudar a mantener niveles adecuados de energía para la actividad diaria.

Los especialistas también destacan que este tipo de productos puede mejorar la calidad global de la dieta, especialmente cuando se eligen versiones naturales, sin azúcares añadidos ni exceso de sodio.

pasta de maní en adultos mayores

La pasta de maní no es una solución mágica, pero sí una herramienta nutricional que puede contribuir a mejorar la movilidad y la autonomía en adultos mayores. Su valor radica en la combinación de nutrientes y energía que aporta, favoreciendo la funcionalidad en actividades cotidianas.

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