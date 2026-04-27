Por qué la pasta de maní es un beneficio para adultos mayores para la movilidad corporal

A medida que avanza la edad, mantener la movilidad y la independencia se vuelve uno de los principales desafíos en adultos mayores . Acciones simples como levantarse de una silla, caminar con estabilidad o realizar tareas domésticas pueden volverse más complejas con el tiempo. La alimentación empieza a jugar un rol clave y la pasta de maní es indispensable.

La psicología dice que las personas que crecieron sin supervisión constante desarrollaron una habilidad clave en la adultez

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro

Aunque tradicionalmente se la asocia a desayunos o meriendas, su perfil nutricional y su aporte energético la posicionan como una opción interesante para acompañar el envejecimiento activo.

Un estudio reciente de la revista médica Journal of Cachexia , analizó el impacto del consumo diario de pasta de maní en adultos mayores y encontró resultados que llaman la atención. Durante seis meses, un grupo de personas de entre 66 y 89 años incorporó tres cucharadas diarias a su alimentación habitual.

La pasta de maní (o mantequilla) fue analizada por su impacto en la autonomía física durante la vejez.

En personas mayores con bajo apetito o dificultades para alimentarse adecuadamente, incorporar alimentos energéticos puede ayudar a mantener niveles adecuados de energía para la actividad diaria.

Los especialistas también destacan que este tipo de productos puede mejorar la calidad global de la dieta, especialmente cuando se eligen versiones naturales, sin azúcares añadidos ni exceso de sodio.

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La pasta de maní no es una solución mágica, pero sí una herramienta nutricional que puede contribuir a mejorar la movilidad y la autonomía en adultos mayores. Su valor radica en la combinación de nutrientes y energía que aporta, favoreciendo la funcionalidad en actividades cotidianas.